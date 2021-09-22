أخنوش: “شكلنا الحكومة في ظرف وجيز وسنعمل على تنزيل الوعود في أقرب وقت”

2021-09-22 / 12:34 مساءً
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هبة بريس

في كلمة له على هامش ندوة الإعلان عن تشكيلة الأغلبية الحكومية الجديدة، أوضح عزيز أخنوش الذي عينه الملك كرئيس للحكومة أن الأخيرة تشكلت في ظرف وجيز.

و قال أخنوش بحضور عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال اللذان انضما للأغلبية الحكومية بأنه لا مجال لتضييع الوقت و يجب العمل فورا على تنزيل الوعود و البرامج.

و صرح رئيس الحكومة الجديد قائلا: “شكلنا الحكومة في ظرف وجيز حفظا للزمن السياسي والتنموي لبلادنا وذلك باستحضار تحديات المرحلة والتي تتطلب وعيا ديمقراطيا من أجل العمل على تنزيل مضامين الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي دعا إليه الملك محمد السادس”.

و شدد أخنوش على أن الحكومة الجديدة ستعمل بكل نكران الذات وانسجام والتفاف جماعي حول مشروع واحد.

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‫6 تعليقات

  5. تنزيل الحكومة في ظرف وجيز لانهم اصحاب البلوكاج وليس هناك غيرهم من يستعمل هذه الطريقة لوضع العصا في عجلة الحكومة وعلى اي مايهمنا هو تحقيق آمال وأحلام المواطن في عيش النعيم الذي وعدتموهن به.

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