أخنوش ينوه بالأحزاب التي اختارت الاصطفاف في المعارضة

2021-09-22 / 12:11 مساءً
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هبة بريس

أعلن عزيز أخنوش رئيس الحكومة الذي عينه الملك بعد تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية الأخيرة عن تشكيلة الأغلبية الحكومية.

و اختار عزيز أخنوش حزبين اثنين لينضما لحزب الحمامة في الأغلبية الحكومية و هما حزبي الأصالة و المعاصرة و الاستقلال اللذان حلا خلف حزبه في الانتخابات الأخيرة.

و خلال ندوة الإعلان عن الأغلبية الحكومية، نوه أخنوش بمواقف الأمناء العامين للأحزاب السياسية التي قبلت دعوة التشاور معه قبيل الإفصاح عن هوية الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.

و نوه أخنوش كذلك بالأحزاب التي ستصطف في المعارضة، مؤكدا أن العمل الحكومي سيكون بتنسيق مع مختلف مكونات الحقل السياسي بالمغرب وفق مقاربة تشاركية مثمرة هدفها خدمة الوطن و المواطنين على حد سواء.

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‫2 تعليقات

  1. ماذا ستقدم لنا هذه المعارضة وهي التي حطمت آمال الشعب وخيبت ظن الموظفين وداست على هموم الطبقة العاملة ودمرت نفوس العاطلين والمأجورين حين كانت في حكومة المصباح السحري؟؟؟

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