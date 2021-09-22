أخنوش ينوه بالأحزاب التي اختارت الاصطفاف في المعارضة

هبة بريس

أعلن عزيز أخنوش رئيس الحكومة الذي عينه الملك بعد تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية الأخيرة عن تشكيلة الأغلبية الحكومية.

و اختار عزيز أخنوش حزبين اثنين لينضما لحزب الحمامة في الأغلبية الحكومية و هما حزبي الأصالة و المعاصرة و الاستقلال اللذان حلا خلف حزبه في الانتخابات الأخيرة.

و خلال ندوة الإعلان عن الأغلبية الحكومية، نوه أخنوش بمواقف الأمناء العامين للأحزاب السياسية التي قبلت دعوة التشاور معه قبيل الإفصاح عن هوية الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.

و نوه أخنوش كذلك بالأحزاب التي ستصطف في المعارضة، مؤكدا أن العمل الحكومي سيكون بتنسيق مع مختلف مكونات الحقل السياسي بالمغرب وفق مقاربة تشاركية مثمرة هدفها خدمة الوطن و المواطنين على حد سواء.

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