عبد الواحد الأنصاري رئيسا عن حزب الاستقلال لمجلس جهة فاس مكناس

ع محياوي _هبة بريس

انطلقت، اليوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، جلسة التصويت الرسمي على رئيس جهة فاس مكناس الجديد بمقر الجهة بحضور والي جهة فاس مكناس .

و توافد أعضاء مجلس الجهة على مقر التصويت، لانتخاب رئيس المجلس الجديد وحل ضمنهم الرئيس السابق لمجلس جهة فاس مكناس ” امحند العنصر ” للتصويت على الرئيس الجديد .

وانتخب عبد الواحد الأنصاري عن حزب الإستقلال رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس بالأغلبية المطلقة.

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