عبد الواحد الأنصاري رئيسا عن حزب الاستقلال لمجلس جهة فاس مكناس
ع محياوي _هبة بريس
انطلقت، اليوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، جلسة التصويت الرسمي على رئيس جهة فاس مكناس الجديد بمقر الجهة بحضور والي جهة فاس مكناس .
و توافد أعضاء مجلس الجهة على مقر التصويت، لانتخاب رئيس المجلس الجديد وحل ضمنهم الرئيس السابق لمجلس جهة فاس مكناس ” امحند العنصر ” للتصويت على الرئيس الجديد .
وانتخب عبد الواحد الأنصاري عن حزب الإستقلال رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس بالأغلبية المطلقة.
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تعليق واحد
للاسف هذه صورة محمد الانصاري عضو المجلس الدستوري وليست لعبد الواحد الانصاري الرئيس الجديد لجهة فاس مكناس تدققوا من المعلومات جزاكم الله خيرا