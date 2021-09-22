عبد الواحد الأنصاري رئيسا عن حزب الاستقلال لمجلس جهة فاس مكناس

2021-09-22 / 11:54 صباحًا
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ع محياوي _هبة بريس

انطلقت، اليوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، جلسة التصويت الرسمي على رئيس جهة فاس مكناس الجديد بمقر الجهة بحضور والي جهة فاس مكناس .

و توافد أعضاء مجلس الجهة على مقر التصويت، لانتخاب رئيس المجلس الجديد وحل ضمنهم الرئيس السابق لمجلس جهة فاس مكناس ” امحند العنصر ” للتصويت على الرئيس الجديد .

وانتخب عبد الواحد الأنصاري عن حزب الإستقلال رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس بالأغلبية المطلقة.

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تعليق واحد

  1. للاسف هذه صورة محمد الانصاري عضو المجلس الدستوري وليست لعبد الواحد الانصاري الرئيس الجديد لجهة فاس مكناس تدققوا من المعلومات جزاكم الله خيرا

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