بعد إعلان أغلبيته الحكومية.. أخنوش: أعدكم بوزراء مسؤولين

2021-09-22 / 11:39 صباحًا
4
هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد إعلان أغلبيته الحكومية، وعد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المغاربة باختيار بروفايلات وزارية مسؤولة.

وفي كلمته بالندوة الصحفية المنظمة اليوم الأربعاء، أكد أخنوش على أنه سيعمل إلى جانب مكونات الأغلبية الحكومية على انتقاء وزراء يتميزون بالكفاءة والمسؤولية والأمانة.

هذا يشار الى أن رئيس الحكومة، أعلن اليوم الأربعاء، أن الأغلبية الحكومية تتكون من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of “البام” يعيش أزمة “بروفايلات” لتقلد حقائب وزارية

“البام” يعيش أزمة “بروفايلات” لتقلد حقائب وزارية

2021-09-22 / 5:36 مساءً
Photo of تمرين مشترك في الإغاثة والإنقاذ بين الجيشين المغربي و الأمريكي

تمرين مشترك في الإغاثة والإنقاذ بين الجيشين المغربي و…

2021-09-22 / 5:02 مساءً
Photo of جنازة مهيبة للراحل عبد الوهاب بلفقيه بكلميم

جنازة مهيبة للراحل عبد الوهاب بلفقيه بكلميم

2021-09-22 / 4:24 مساءً
Photo of لشكر يقطر الشمع على وهبي بعد مأساة وفاة القيادي ” بلفقيه”

لشكر يقطر الشمع على وهبي بعد مأساة وفاة القيادي…

2021-09-22 / 2:59 مساءً
Photo of بالأسماء.. لائحة مجلس جهة الدار البيضاء سطات المنتخبة

بالأسماء.. لائحة مجلس جهة الدار البيضاء سطات المنتخبة

2021-09-22 / 2:12 مساءً
Photo of منح الملك محمد السادس جائزة ”جون جوريس للسلام”

منح الملك محمد السادس جائزة ”جون جوريس للسلام”

2021-09-22 / 2:07 مساءً
Photo of توقعات بإستوزار القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح في حكومة أخنوش

توقعات بإستوزار القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح في حكومة…

2021-09-22 / 1:53 مساءً
Photo of وهبي يغازل أخنوش و يشكره على التنازلات لبناء مجالس منتخبة قوية

وهبي يغازل أخنوش و يشكره على التنازلات لبناء مجالس…

2021-09-22 / 1:44 مساءً
Photo of البامي ” أومولود” رئيسا لمجلس عمالة إنزكان

البامي ” أومولود” رئيسا لمجلس عمالة إنزكان

2021-09-22 / 1:27 مساءً
Photo of لشكر: سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية ثالثة

لشكر: سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية…

2021-09-22 / 1:08 مساءً

‫4 تعليقات

  1. فعلا نريد حكومة قوية وبالمقابل معارضة كيف؟
    أحياء G7
    حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاحزاب الأخرى السارية في المعارضة
    وبهذا سنضمن التناوب مستقبلا

  3. ان غدا لناظره قريب. نسأل الله لكم السداد والرشد والتوفيق لما فيه خير للمغاربة. لنا انتظارات نتمنى أن لا تخيبوا ظننا

  4. تدخلات أمناء الأحزاب المشكلة للحكومة فيها تفاؤل.. انتظارات الشعب كثيرة… ويظل الشعب هو الأكثر محاسب لعمل الحكومة… بالتوفيق ان شاءالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق