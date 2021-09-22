بعد إعلان أغلبيته الحكومية.. أخنوش: أعدكم بوزراء مسؤولين

هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد إعلان أغلبيته الحكومية، وعد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المغاربة باختيار بروفايلات وزارية مسؤولة.

وفي كلمته بالندوة الصحفية المنظمة اليوم الأربعاء، أكد أخنوش على أنه سيعمل إلى جانب مكونات الأغلبية الحكومية على انتقاء وزراء يتميزون بالكفاءة والمسؤولية والأمانة.

هذا يشار الى أن رئيس الحكومة، أعلن اليوم الأربعاء، أن الأغلبية الحكومية تتكون من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

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