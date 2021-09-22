الأحرار والبام والاستقلال.. رسميا: 3 أحزاب تقود الحكومة

2021-09-22 / 10:12 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، عن مكونات الأغلبية الحكومية.

وذكر أخنوش، في ندوة صحفية، أن الأغلبية الحكومية تتكون من 3 أحزاب، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال.

هذا ويشار الى أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وافق السبت المنصرم على دعم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، من خلال مشاركة وازنة على قاعدة قوته السياسية والانتخابية والتزاماته التي قدمها في البرنامج الانتخابي.

وأبرز المجلس الوطني، في بيان توج أشغال دورته الاستثنائية التي عقدت عن طريق التناظر المرئي، أن موافقته ودعمه لمشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة جاءت تجاوبا مع العرض الذي قدمه للحزب ، عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين.

وفوض المجلس الوطني لنزار بركة ،الأمين العام لحزب الاستقلال،بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية، تدبير المفاوضات المتعلقة بالحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة وقادرة على إحداث التغيير الذي يتطلع إليه جميع المغاربة.

من جهته، قبل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة، المشاركة في حكومة اخنوش المقبلة.

وأكد المجلس الوطني، في بيان، على “مشاركة فعلية وحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة المقبلة، تراعي حجمه السياسي، ومكانته كقوة فكرية وسياسية لها برنامج انتخابي واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب المغربي على ضوئه”.

واعطى برلمان البام للأمين العام عبد اللطيف وهبي الضوء الاخضر لتدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، ودعاه إلى تمثيل الحزب داخلها، عبر المشاركة الشخصية في تركيبتها المقبلة.

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‫14 تعليقات

  7. ننتظر من السيد اخنوش ان يحسن الإختيار في تشكيلة ديمقراطية قوية جديدة شبابية ذو كفاءات علمية ممتازة جدا وان تكون قابلة للجدل وان تتحمل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية لمصلحة المواطن البسيط.

  8. في اعتقادي ان السيد اخنوش له أفكار وتصاميم برنامج التخطيط السياسي في المستوى ولاداعي للنقاش فهو رجل سياسي عقلاني بامتياز يعرف ماذا يفعل…

  10. إن الاختيار للسيد اخنوش لهذه الأحزاب السياسية التلاثة هي أحزاب قوية ممتازة وطموحة ونتمنى لها المزيد من التفوق والتألق والإبداع باذن الله تعالى

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