القبض على رجل مسلح بسكين احتجز 3 رهائن في حافلة ركاب بألمانيا

2021-09-21 / 11:11 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

القبض على رجل مسلح بسكين احتجز 3 رهائن في حافلة ركاب جنوب ألمانيا
سيارات لقوات الأمن تحجب جانبا من طريق السيارات “A9” جنوب ألمانيا بعد تقارير عن احتجاز رجل مسلح بسكين 3 أشخاص في حافلة ركاب.

أعلنت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على رجل مسلح بسكين كان يحتجز 3 رهائن في حافلة ركاب جنوب ألمانيا.
وقالت شرطة دائرة فرانكونيا الوسطى التابعة لأرض بافاريا، عبر “تويتر”: “تم التمكن من القبض على المجرم. ولم يتم بعد العثور على سلاحه. عمليات فحص الحافلة مستمرة”.

وذكرت وسائل إعلام أن رجلا احتجز 3 أشخاص وهددهم بسكين في حافلة سياحية كانت تقوم برحلة من الخارج إثر وقوع خلاف داخلها، مضيفة أن باقي الموجودين تمكنوا من الخروج.

وأغلقت الشرطة الألمانية جانبا من طريق السيارات السريع “A9” قرب بلدة غريدينغ في أرض بافاريا، حيث وقع الحادث، كما تم إرسال قوات خاصة إلى المكان

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