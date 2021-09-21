كندا : الليبراليون يفوزون بولاية ثالثة في الانتخابات الفيدرالية لعام 2021

2021-09-21 / 10:24 مساءً
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عزيز الكنوني -هبة بريس

نجح رئيس الوزراء جاستن ترودو في إقناع عدد كافٍ من الكنديين في نهاية هذه الحملة الانتخابية التي استمرت 36 يومًا من خلال الفوز بولاية ثالثة كرئيس لحكومة أقلية جديدة.

بالإضافة إلى الحصول على فترة ولاية ثالثة على رأس البلاد، تمكن رئيس الوزراء جاستن ترودو من الاحتفاظ بسهولة بمقعده في بابينو بمونتريال.

الى حدود كتابة هذه السطور، فقد تمكن الليبراليون من الفوز ب 157 مقعد بينما تمكن المحافظون من الفوز بـ 122 مقعدًا. وفازت كتلة كيبيك بـ 31 مقعدًا، وهو ما لا يرقى إلى مستوى 40 مقعدًا التي ذكرها الزعيم إيف فرانسوا بلانشيت الداعمة لاستقلال مقاطعة الكيبيك. وفاز الديمقراطيون الجدد بـ 26 مقعد.

وتعتبر هذه النتائج نسخة مشابهة لنتائج الاقتراع الأخير في 21 أكتوبر 2019، حيث أرسل الكنديون 157 ليبراليًا و 121 محافظًا و 32 نائب عن الكتلة و24 عن حزب الديمقراطيون الجدد وثلاثة من الخضر وواحد مستقل إلى أوتاوا. وتماما كما حدث قبل عامين، تراجع الليبراليون عن المحافظين من حيث التأييد الشعبي: فقد فازوا بنسبة 31.9٪ من الأصوات مقابل 34.1٪ لحزب إيرين أوتول. وبالنسبة لنسبة المشاركة فلحدود الساعة تشير الأخبار الغير رسمية الى أنها الأضعف على مر السنين الأخيرة بحوالي ٪50 .

ونشير إلى أن غالبية المهاجرين يبدون تعاطف مع الحزب الليبرالي خصوصا فيما يتعلق بملف الهجرة وحقوق الأقليات

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