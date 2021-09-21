ابودرار حول وفاة بلفقيه : “النيابة العامة حسمت أمورا دون انتظار الخبرة التقنية والمخبرية”

2021-09-21 / 9:29 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

خرج محمد ابودرار بتعليق جديد ردا على ماجاء في بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، الذي كشف ملابسات وفاة عبد الوهاب بلفقيه، عضو مجلس جهة كلميم

وقال ابودرار : “ليس طعنا في بلاغ النيابة العامة بمدينة كلميم، لكن أرى أن هناك تسرعا في حسمها لبعض الأمور حول حادثة وفاة عبدالوهاب بلفقيه”.

وأوضح أبودرار أن النيابة العامة، حسمت أمورا في ملابسات وفاة بلفقيه، “دون انتظار الخبرة التقنية والمخبرية”

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