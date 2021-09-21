صورة من الأرشيف

ائتلاف ..مشاركة المرأة في انتخابات 8 شتنبر يترجم انخراطها في الحياة السياسية

2021-09-21 / 9:13 مساءً
0
هبة بريس

أكدت منسقة ائتلاف “المناصفة دابا”، السيدة وفاء حجي، أن مشاركة المرأة في انتخابات ثامن شتنبر ترجم انخراطها القوي في الحياة السياسية خاصة بعد التعديلات التي عرفتها القوانين الانتخابية.

وقالت حجي، التي حلت ضيفا على البرنامج الأسبوعي “حديث الثلاثاء” لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، “إن نسبة ترشيحات النساء، التي وصلت إلى 30 في المائة في انتخابات الثامن من شتنبر، تعكس الانخراط القوي للمرأة في الحياة السياسية، وهذا راجع بالأساس إلى الالتزام النسائي والتشجيع الذي تحظى به المرأة المغربية”.

ولتعزيز حضور المرأة في المشهد السياسي ، دعت حجي، خلال البرنامج الذي ناقش “موقع المرأة بعد مفرزات انتخابات 2021″ إلى مناصفة أكبر للمرأة وتمكينها للمشاركة بشكل واسع ليس فقط في المجال السياسي، بل أيضا في المجالات الأخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها، مشيرة في الآن ذاته إلى الحضور القوي للنساء” على مستوى القاعدة بينما يقل حضورهن كلما تعلق الأمر بمراكز القرار”.

وبعد أن اعتبرت أن بعض العقليات والهياكل لا تسمح بتنزيل مقاربة النوع بطريقة “تجعلنا ندير ظهرنا للمقاربات التمييزية”، أكدت السيدة حجي أن “مقاربة النوع لا تعني غياب الآليات، بل إن أحسن طريقة لتعزيز حضور نسائي وازن هو تطبيق مقاربة النوع وادماج منطق المناصفة في جميع الهياكل”.

وضحضت في هذا الاطار الأفكار النمطية التي تروج حول النساء اللاتي يلجن مختلف مناصب المسؤولية كونهن نساء دون كفاءة، معللة ذلك بما تؤكده الاحصائيات التي تظهر أن النساء المنتخبات يمتلكن شهادات عليا وبرهن على كفاءة عالية في تدبير الشأن العام مقارنة ببعض المنتخبين الذين لا يتوفرون سوى على الشهادة الابتدائية أو الباكالوريا.

من جهة أخرى، أبرزت الفاعلة الجمعوية والحقوقية أن المغرب عرف تطور إيجابيا في تصور مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية مقارنة بفترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث كانت مقاربة النوع أو المناصفة غير حاضرة في النقاشات العمومية مقارنة بما هو عليه الحال الآن.

وسجلت أن النساء في العالم القروي على سبيل المثال يتميزن بالوعي بحقوقهن وأن هناك تطورا ملموسا في العالم القروي، ترجمه فوز عدة نساء شابات برئاسة جماعات قروية، ويعود ذلك بالأساس إلى تطور العقليات على مستوى القبيلة والمحيط.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “حديث الثلاثاء”، موعد أسبوعي يستضيف خبراء وممثلين من القطاعين العام والخاص، من مختلف المجالات لمناقشة أبرز مواضيع الساعة على الساحة الدولية والشأن المحلي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الطاقة الكهربائية.. ارتفاع الإنتاج بـ 6,9 في المائة متم يوليوز 2021

الطاقة الكهربائية.. ارتفاع الإنتاج بـ 6,9 في المائة متم…

2021-09-21 / 10:42 مساءً
Photo of أمينة منظمة حقوقية عن وفاة بلفقيه ..بندقية الصيد شحال طولها ؟

أمينة منظمة حقوقية عن وفاة بلفقيه ..بندقية الصيد شحال…

2021-09-21 / 10:09 مساءً
Photo of ابودرار حول وفاة بلفقيه : “النيابة العامة حسمت أمورا دون انتظار الخبرة التقنية والمخبرية”

ابودرار حول وفاة بلفقيه : “النيابة العامة حسمت أمورا…

2021-09-21 / 9:29 مساءً
Photo of جواد الفايق شقيق المنسق الإقليمي للاحرار يفوز برئاسة مجلس عمالة فاس

جواد الفايق شقيق المنسق الإقليمي للاحرار يفوز برئاسة مجلس…

2021-09-21 / 9:01 مساءً
Photo of وجدة .. البامي لخضر حدوش ينال رئاسة مجلس العمالة

وجدة .. البامي لخضر حدوش ينال رئاسة مجلس العمالة

2021-09-21 / 8:48 مساءً
Photo of محكمة الاستئناف ببني ملال تسدل الستار في ملف “فتاة الوشم”

محكمة الاستئناف ببني ملال تسدل الستار في ملف “فتاة…

2021-09-21 / 8:25 مساءً
Photo of القوات المغربية تُحبط محاولة جماعية جديدة لدخول مليلية..

القوات المغربية تُحبط محاولة جماعية جديدة لدخول مليلية..

2021-09-21 / 7:38 مساءً
Photo of وزارة التربية الوطنية تنشر لائحة العطل المدرسية لموسم 2021 ـ 2022

وزارة التربية الوطنية تنشر لائحة العطل المدرسية لموسم 2021…

2021-09-21 / 7:15 مساءً
Photo of إدانة إمام مسجد بسنتين حبسا.. عريضة لإطلاق سراح سعيد أبو علي

إدانة إمام مسجد بسنتين حبسا.. عريضة لإطلاق سراح سعيد…

2021-09-21 / 6:56 مساءً
Photo of تأجيل جلسة الاستئناف في “قضية ويحمان”

تأجيل جلسة الاستئناف في “قضية ويحمان”

2021-09-21 / 6:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق