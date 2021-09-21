ائتلاف ..مشاركة المرأة في انتخابات 8 شتنبر يترجم انخراطها في الحياة السياسية

هبة بريس

أكدت منسقة ائتلاف “المناصفة دابا”، السيدة وفاء حجي، أن مشاركة المرأة في انتخابات ثامن شتنبر ترجم انخراطها القوي في الحياة السياسية خاصة بعد التعديلات التي عرفتها القوانين الانتخابية.

وقالت حجي، التي حلت ضيفا على البرنامج الأسبوعي “حديث الثلاثاء” لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، “إن نسبة ترشيحات النساء، التي وصلت إلى 30 في المائة في انتخابات الثامن من شتنبر، تعكس الانخراط القوي للمرأة في الحياة السياسية، وهذا راجع بالأساس إلى الالتزام النسائي والتشجيع الذي تحظى به المرأة المغربية”.

ولتعزيز حضور المرأة في المشهد السياسي ، دعت حجي، خلال البرنامج الذي ناقش “موقع المرأة بعد مفرزات انتخابات 2021″ إلى مناصفة أكبر للمرأة وتمكينها للمشاركة بشكل واسع ليس فقط في المجال السياسي، بل أيضا في المجالات الأخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها، مشيرة في الآن ذاته إلى الحضور القوي للنساء” على مستوى القاعدة بينما يقل حضورهن كلما تعلق الأمر بمراكز القرار”.

وبعد أن اعتبرت أن بعض العقليات والهياكل لا تسمح بتنزيل مقاربة النوع بطريقة “تجعلنا ندير ظهرنا للمقاربات التمييزية”، أكدت السيدة حجي أن “مقاربة النوع لا تعني غياب الآليات، بل إن أحسن طريقة لتعزيز حضور نسائي وازن هو تطبيق مقاربة النوع وادماج منطق المناصفة في جميع الهياكل”.

وضحضت في هذا الاطار الأفكار النمطية التي تروج حول النساء اللاتي يلجن مختلف مناصب المسؤولية كونهن نساء دون كفاءة، معللة ذلك بما تؤكده الاحصائيات التي تظهر أن النساء المنتخبات يمتلكن شهادات عليا وبرهن على كفاءة عالية في تدبير الشأن العام مقارنة ببعض المنتخبين الذين لا يتوفرون سوى على الشهادة الابتدائية أو الباكالوريا.

من جهة أخرى، أبرزت الفاعلة الجمعوية والحقوقية أن المغرب عرف تطور إيجابيا في تصور مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية مقارنة بفترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث كانت مقاربة النوع أو المناصفة غير حاضرة في النقاشات العمومية مقارنة بما هو عليه الحال الآن.

وسجلت أن النساء في العالم القروي على سبيل المثال يتميزن بالوعي بحقوقهن وأن هناك تطورا ملموسا في العالم القروي، ترجمه فوز عدة نساء شابات برئاسة جماعات قروية، ويعود ذلك بالأساس إلى تطور العقليات على مستوى القبيلة والمحيط.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “حديث الثلاثاء”، موعد أسبوعي يستضيف خبراء وممثلين من القطاعين العام والخاص، من مختلف المجالات لمناقشة أبرز مواضيع الساعة على الساحة الدولية والشأن المحلي

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