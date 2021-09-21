جواد الفايق شقيق المنسق الإقليمي للاحرار يفوز برئاسة مجلس عمالة فاس

ع محياوي _ هبة بريس

عزز حزب الأحرار هيمنته على المجالس المنتخبة للعاصمة العلمية، بفوز ٱخر في رصيده حيث انتزع رئاسة مجلس عمالة فاس بالأغلبية المطلقة بعد تحالفه مع البام والإستقلال، و تم انتخاب جواد الفايق رئيسا لهذا المجلس بحضور والي جهة فاس مكناس.

وكان التحالف نفسه هو النواة الأولى الذي قاد الى فوز الأحرار بعمودية مدينة فاس في شخص عبد السلام البقالي وانهزام حميد شباط أمام قوة رشيد الفايق المنسق الإقليمي للأحرار.

وخلف جواد الفايق ،شقيق المنسق الإقليمي في هذا المنصب المحامي الحسين العبادي عن حزب العدالة والتنمية المنتهية صلاحيتهم بالعاصمة العلمية وبروع المملكة

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