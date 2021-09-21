وجدة .. البامي لخضر حدوش ينال رئاسة مجلس العمالة

2021-09-21 / 8:48 مساءً
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هبة بريس : وجدة

أسفرت عملية الانتخابات لمجلس عمالة وجدة أنكاد، والتي أجريت اليوم الثلاثاء 21 شتنبر الجاري، بمقر دار الطالبة بمدينة وجدة، على فوز لخضر حدوش وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة.

وبلغ عدد المصوتين 219 من مستشاري ومستشارات المجالس الحضرية والقروية لعمالة وجدة انجاد، حيث حصلت لائحة حزب الأصالة والمعاصرة على 119 صوتا، في المقابل حازت لائحة عبد القادر لحضوري وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار ب 94 صوتا، كما تم فرز 6 أصوات ملغاة.

وعليه، تكون لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في شخص لخضرحدوش حازت على 12 مقعدا داخل مجلس العمالة من أصل 21 مقعدا، 8 رجال و4 نساء، فيما نالت لائحة التجمع الوطني للاحرار على 9 مقاعد داخل المجالس، 6 رجال و3 نساء.

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