عاجل..المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يقرر الخروج إلى المعارضة

هبة بريس _ الرباط

كشفت حنان رحاب عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن قيادة الحزب في اجتماع طارئ للمكتب السياسي، قررت الخروج الى المعارضة ”

وكشفت حنان رخاب ان ” بلاغا مفصلا سيصدر في الموضوع بعد قليل.”

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