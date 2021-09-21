القوات المغربية تُحبط محاولة جماعية جديدة لدخول مليلية..

هبة بريس _ الرباط

علم ان القوات المغربية و بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية قد احبطت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل جماعية لأكثر من 50 مهاجرا سريا ينحدرون من دول جنوب صحراء إفريقيا، عبر حدود مليلية المحتلة، وتمكن 10 منهم فقط من الوصول إلى المدينة.

وقالت وكالة أوروبا بريس للأنباء، ” إن 50 من المهاجرين السريين قاموا بمحاولة جماعية من أجل تجاوز السياج الحدودي لمدينة مليلية في السادسة من صباح اليوم، إلا أن تدخل القوات المغربية بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، أدى إلى إحباط المحاولة، ولم يتمكن من العبور سوى 10 مهاجرين جرى نقلهم إلى مركز الإيواء بالمدينة.”

وتعمل الدبلوماسية الإسبانية على طي صفحة الخلاف مع المغرب.

وقال وزير الخارجية الإسباني الجديد، خوسيه مانويل ألبريس، في تصريحات سابقة ، نقلتها صحيفة”إلدياريو” أن الأمر يتطلب الهدوء والوقت لتعزيز العلاقات مع المغرب وجعلها متينة لتجنب أزمة مشابهة في المستقبل.

و تسبب استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للعلاج في أحد مستشفياتها، في أزمة دبلوماسية مع الرباط.

وبررت إسبانيا السماح بدخول غالي إلى أراضيها على متن طائرة جزائرية بأنه كان “لأسباب إنسانية” لكن الرباط اعتبرت ذلك مخالفا “لحسن الجوار” ما تسبب في تعليق العلاقات بين البلدين.

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