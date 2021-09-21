وزارة التربية الوطنية تنشر لائحة العطل المدرسية لموسم 2021 ـ 2022
هبة بريس _ الرباط
نشرت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي، اللائحة الرسمية للعطل المدرسية الخاصة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التاهيلي، وأقسام التحضير لشهادة التقني العالي، برسم الموسم الدراسي 2021 ـ 2022.
وقد تم تحيين لائحة العطل الخاصة بهذا الموسم، بعد تأجيل الانطلاقة الفعلية للدراسة إلى فاتح أكتوبر، حيث تم إلغاء عطلة الفترة البينية الأولى وذكرى المولد النبوي، من 17 أكتوبر إلى 24 أكتوبر، مقابل تأجيل نهاية الدراسة إلى شهر يوليوز الذي يتضمن عطلة خاصة بعيد الأضحى.
وجاءت لائحة العطل المدرسية المحينة وفق ما نشر موقع وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي كالتالي
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3 تعليقات
اللائحة الخاصة بالعطل مثالية جدا حتى للتلاميذ للحفظ دروسهم والمراجعة خصوصا بعد اصدار قرار الفرض الموحد فهاذا القرار لم يعجبني هل تلميذ يدرس في الابتدائي السنة الاولى والثانية هل يستطيع تجاوزه يعني نقول عامة جميع المستويات اصبحت تجرى فيها امتحانات لا يعقل لأن عقولنا ليست عقول ألبرت أنشطين على العموم بالنسبة للعطل ممتاز اما بالنسبة للفرض الموحد اتمنى ان يتغير وترجع الدراسة كما كانت سابقا احسن بكثير وشكرا
إذا كان هذا الجدول صحيح، فرحمة الله علينا و عليكم.
لاءحة العطل المدرسية المنشورة على هذه الموقع لا تفيد التلاميذ بشيء. حبدا لو اعتمدت الوزارة الوصية على عطلة ربيعية لا تتعدى 15 يوما فقط.ثم تنطلق الدراسية بدون توقف.الا يومي السبت والاحد.او يوم عيد وطني او ديني.وبهذا يمكن للتلاميذ ان يستفيدوا احسن.كونهم ظلوا حوالي سنة دراسية كاملة لا يدرسون الا عن بعد وذلك مع اكتشاف الوبلء.