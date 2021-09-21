وزارة التربية الوطنية تنشر لائحة العطل المدرسية لموسم 2021 ـ 2022

هبة بريس _ الرباط

نشرت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي، اللائحة الرسمية للعطل المدرسية الخاصة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التاهيلي، وأقسام التحضير لشهادة التقني العالي، برسم الموسم الدراسي 2021 ـ 2022.

وقد تم تحيين لائحة العطل الخاصة بهذا الموسم، بعد تأجيل الانطلاقة الفعلية للدراسة إلى فاتح أكتوبر، حيث تم إلغاء عطلة الفترة البينية الأولى وذكرى المولد النبوي، من 17 أكتوبر إلى 24 أكتوبر، مقابل تأجيل نهاية الدراسة إلى شهر يوليوز الذي يتضمن عطلة خاصة بعيد الأضحى.

وجاءت لائحة العطل المدرسية المحينة وفق ما نشر موقع وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي كالتالي

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