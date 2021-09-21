وزارة التربية الوطنية تنشر لائحة العطل المدرسية لموسم 2021 ـ 2022

2021-09-21 / 7:15 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

نشرت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي، اللائحة الرسمية للعطل المدرسية الخاصة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التاهيلي، وأقسام التحضير لشهادة التقني العالي، برسم الموسم الدراسي 2021 ـ 2022.

وقد تم تحيين لائحة العطل الخاصة بهذا الموسم، بعد تأجيل الانطلاقة الفعلية للدراسة إلى فاتح أكتوبر، حيث تم إلغاء عطلة الفترة البينية الأولى وذكرى المولد النبوي، من 17 أكتوبر إلى 24 أكتوبر، مقابل تأجيل نهاية الدراسة إلى شهر يوليوز الذي يتضمن عطلة خاصة بعيد الأضحى.

وجاءت لائحة العطل المدرسية المحينة وفق ما نشر موقع وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي كالتالي

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. البامي لخضر حدوش ينال رئاسة مجلس العمالة

وجدة .. البامي لخضر حدوش ينال رئاسة مجلس العمالة

2021-09-21 / 8:48 مساءً
Photo of محكمة الاستئناف ببني ملال تسدل الستار في ملف “فتاة الوشم”

محكمة الاستئناف ببني ملال تسدل الستار في ملف “فتاة…

2021-09-21 / 8:25 مساءً
Photo of القوات المغربية تُحبط محاولة جماعية جديدة لدخول مليلية..

القوات المغربية تُحبط محاولة جماعية جديدة لدخول مليلية..

2021-09-21 / 7:38 مساءً
Photo of إدانة إمام مسجد بسنتين حبسا.. عريضة لإطلاق سراح سعيد أبو علي

إدانة إمام مسجد بسنتين حبسا.. عريضة لإطلاق سراح سعيد…

2021-09-21 / 6:56 مساءً
Photo of تأجيل جلسة الاستئناف في “قضية ويحمان”

تأجيل جلسة الاستئناف في “قضية ويحمان”

2021-09-21 / 6:10 مساءً
Photo of البيضاء…اعتقال ممرضتين بتهمة التلقيح الوهمي لفيروس كورونا” فيديو”

البيضاء…اعتقال ممرضتين بتهمة التلقيح الوهمي لفيروس كورونا” فيديو”

2021-09-21 / 5:56 مساءً
Photo of النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا في وفاة بلفقيه وتلمح لفرضية الانتحار

النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا في وفاة بلفقيه وتلمح…

2021-09-21 / 5:28 مساءً
Photo of تسجيل 1848 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 1848 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-21 / 4:42 مساءً
Photo of حزن يخيم على الساحة في كلميم بعد وفاة السياسي بلفقيه في “الثلاثاء الأسود”

حزن يخيم على الساحة في كلميم بعد وفاة السياسي…

2021-09-21 / 2:34 مساءً
Photo of تورطوا في انتحال هويات وتنظيم عملية للهجرة السرية.. توقيف 5 أشخاص بطنجة

تورطوا في انتحال هويات وتنظيم عملية للهجرة السرية.. توقيف…

2021-09-21 / 1:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق