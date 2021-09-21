مقتل شخصين وإصابة العشرات في هجمات بقنابل في بوروندي

هبة بريس _ وكالات

أعلنت حكومة بوروندي عن مقتل شخصين وإصابة 102 آخرين في هجمات بقنابل بالعاصمة التجارية، بوجمبورا.

ووصف رئيس الوزراء البوروندي آلان غيوم بونيوني الهجمات التي وقعت مساء أمس الاثنين بأنها “أعمال إرهابية” شنها أشخاص يسعون للاستفادة من انعدام الأمن في الدولة الواقعة شرقي إفريقيا.

وأضاف أن “نصف المصابين يعانون من إصابات طفيفة وتمكنوا من العودة إلى منازلهم”.

ووقعت الانفجارات في محطة رئيسية للحافلات وسوق.

وتأتي انفجارات الاثنين بعد انفجارين وقعا في المطار الدولي في بوجمبورا الأحد، وبعد وقت قصير على مغادرة الرئيس إيفاريست ندايشيمي البلاد لحضور قمة سنوية للأمم المتحدة تضم قادة العالم

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