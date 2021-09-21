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صورة تعبيرية

البيضاء…اعتقال ممرضتين بتهمة التلقيح الوهمي لفيروس كورونا” فيديو”

2021-09-21 / 5:56 مساءً
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طارق عبلا_ هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن التابعة لمنطقة الحي المحمدي بالبيضاء، قبل قليل من اعتقال ممرضتين بإحدى مراكز التلقيح بتهمة تلقيح المواطنين تلقيحا وهميا مقابل مبالغ مالية.

وكشفت مصادرنا، أن حشود من المواطنين ممن يرفضون التلقيح باتوا يتوافدون على المركز المذكور من أجل تلقي جرعاتهم الوهمية مقابل تسليمهم لمبالغ مالية للممرضتين المشتبه فيهما، وهو ما زاد من حالة الاكتظاظ والتوافد الغير المسبوق لمواطنين يرغبون في التلقيح الوهمي ذاته، مما جعل الطبيبة المختصة تدخل على الخط بعد أن انتابثها شكوك حول ارتفاع منسوب حجم التوافد على المركز، جعلها تربط الاتصال بالجهات المعنية، وكذا بالعناصر الأمنية التي انتقلت الى عين المكان وقامت بتوقيف المشتبه فيهما وإحالتهما على أنظار الشرطة القضائية لتعميق البحث معهما في انتظار توسيع دائرة الأبحاث مع آخرين.

هذا وقد تابعت هبة بريس لحظة اعتقال الممرضتين المشتبه فيهما، وسط حشود من المواطنين، فيما انهال أقارب الموقوفتين سبا وقذفا وارباكا وتضييقا على عمل الاعلاميين الذين كانوا بعين المكان، في خطوة تروم طمس تتبع مراحل هذا الملف الذي إن صحت روايته، ستكون وبالا على مسؤولي القطاع جهويا ومحليا، وكذا انتكاسة وضربا للمجهودات التي تبذلها الدولة في انجاح حملة التطعيم للوصول إلى المناعة الجماعية التي انخرط فيها المغرب بقوة.

إليكم الفيديو يوثق لحظة اعتقال المشتبه فيهما، وكذا يبين حجم المضايقات التي تعرضت لها هبة بريس مع باقي ممثلي وسائل الأعلام من قبل أقارب الموقوفتين، والتي تتنافى والحق في الوصول إلى المعلومة.

 

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