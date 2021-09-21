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فوزي لقجع

لقجع: عودة الجماهير للملاعب رهين بالتوفر على جواز التلقيح

2021-09-21 / 6:24 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

شكلت العودة المرتقبة للجماهير تدريجيا إلى الملاعب، أبرز محاور اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،المنعقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية المناظرة المرئية.

وذكر بلاغ للجامعة أن فوزي لقجع، تحدث في كلمة بالمناسبة عن العودة المرتقبة للجماهير تدريجيا إلى الملاعب في الأيام المقبلة في انتظار قرار السلطات المختصة في هذا الشأن، مع إلزامية جواز التلقيح، واتخاذ التدابير الاحترازية.

وأوضح المصدر ذاته، أن رئيس الجامعة حث ،في هذا الصدد، رؤساء الأندية والمسؤولين لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستيباقية أهمها ارتباط الولوج إلى الملاعب بالحصول على جواز التلقيح بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة ب+كوفيد 19+، وهي فرصة من أجل دعوة الأندية لجماهيرها للحصول على جواز التلقيح في أقرب الآجال.

كما طالب فوزي لقجع باتخاذ جميع التدابير اللازمة من الناحية اللوجستيكية لإنجاح عملية عودة الجماهير إلى الملاعب.

وتمت خلال هذا الاجتماع المصادقة على مشروع برنامج التكوين الذي أعدته اللجنة التقنية والإدارية المكلفة سابقا من قبل المكتب المديري، والذي سيدخل حيز التطبيق بداية من هذا الموسم .

من جهة أخرى ،يضيف البلاغ، قرر المكتب الجامعي بتنسيق مع العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية، الاعتماد على إلزامية الرخص في مباريات البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” بقسميها الأول والثاني، ابتداء من الجولة الثالثة.

وهنأ فوزي لقجع، في بداية الاجتماع، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لتأهله للدور الثاني من منافسات كأس العالم، التي تجرى أطوارها بليتوانيا متمنيا له حظا موفقا في باقي مبارياته في هذه

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