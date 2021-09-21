تأجيل جلسة الاستئناف في “قضية ويحمان”

هبة بريس _ الرباط

أجلت محكمة الاستئناف بالرشيدية، جلسة محاكمة الناشط المناهض للتطبيع أحمد ويحمان إلى 4 أكتوبر القادم.

واعلنت استئنافية الراشيدية تأجيل محاكمة أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لإصابته بفيروس كوفيد 19 وقرار طبيبه عزله لمدة 14 يوما في الحجر الصحي.

وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة الراشيدية قد قضت في حق ويحمان، بالحبس شهراً نافذاً، وغرامة 500 درهم في الدعوى العمومية، و2000 درهم تعويضاً للمطالب بالحق المدني، بعد متابعته بتهمة “الضرب والجرح” ضد رجل سلطة برتبة قائد في مدينة أرفود

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