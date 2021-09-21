النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا في وفاة بلفقيه وتلمح لفرضية الانتحار

2021-09-21 / 5:28 مساءً
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هبة بريس

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم للرأي العام، أن هذه النيابة العامة أشعرت من قبل مصالح الشرطة القضائية المختصة صبيحة يومه الثلاثاء 21 شتنبر 2021 بنقل المسمى قيد حياته عبد الوهاب بلفقيه على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى بمدينة كلميم متأثراً بجراحه جراء آثار طلقة نارية بمنزله، حيث خضع على إثر ذلك لعملية جراحية، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة.

وأنه بناء على ذلك أمرت هذه النيابة العامة بإجراء بحث قضائي معمق للوقوف على ظروف وأسباب هذه الواقعة، مع إجراء تشريح طبي على جثة الهالك.

وقد أسفرت التحريات الأولية للبحث، بعدما انتقلت مصالح الشرطة القضائية لمنزل المعني بالأمر، حيث تم إجراء معاينات بإحدى الغرف تم العثور فيها على بندقية الصيد المستعملة في إطلاق النار وكذا بقع الدم، مما يفيد اشتباه إقدام الهالك على الانتحار عن طريق استعمال البندقية المذكورة التي تم حجزها قصد إجراء خبرة تقنية عليها.

هذا ولازالت الأبحاث في هذا الشأن متواصلة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث وستعمل هذه النيابة العامة على ترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث التي تشرف عليها هذه النيابة العامة.

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‫6 تعليقات

  3. ولكن الشرطة العلمية ستقوم بواجبها وذالك البصمات في البندقية الصيد التي وجدت في غرفته .فهذا دليل قاطع على أنها مؤامرة مدبرة ومخططة لها.

  6. لاشيء يستحق عليه القتل او الانتحار كل شيء يبقى عند الله (السلطة والمال والمناصب …. وغيرها) ما يبقى سوى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.

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