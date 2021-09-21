تسجيل 1848 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1848 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 922.222 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 51 وفاة ليصل العدد إلى 14.009.
كما تم التأكد من 2793 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 888.283.
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11 تعليقات
سبحان الله المغرب في الأمس تخطى الخط الأحمر وانتقل إلى الخط البرتوقالي فلما هذآ التناق؟؟؟؟؟؟؟؟
قولنا ان السيناريوهات اليومية قد انتهت والان تعيدون الحلقات من البداية . لقد ارهقنا هذآ.وحطم حالتنا النفسية والاجتماعية والمعيشية….
نحن أصبحنا نتعايش مع الوضعية الوبائية الراهنة فأطلقوا سراحنا والرجوع فوري إلى الحياة العادية…. هههههههههههه
الأرقام والوهمية لكوفيد 19 كورونا مرة في ارتفاع ومرة في انخفاض .ماهذا الغموض؟؟؟!!!!
كل مانقوله اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين.اللهم اني لا أسألك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه.انك سميع قريب مجيب الدعاء يارب يارب يارب يارب يارب امين يارب العالمين
نستخلص ان حملة التلقيح تمت بنجاح حيت ان المغرب احتل الرتبة الثالثة من التطعيم للقاح كورونا على صعيد افريقيا . إذن ماهذا الغموض نريد من وزارة الصحة مع تنسيق اللجنة العلمية تفسيرالهذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن لانريد الحجر الصحي مرة أخرى ما كفايا تمثيليات علينا.لقد تدهورنا ما فيه الكفاية.
على هذا نقول أن التلقيح لا يحمي من الاصابة بكوفيد إذن لا داعي لتتمت عملية التلقيح.ههههههههههه.
هذآ لايعني ان وزارة الصحة تهاونت كليا في عملية التلقيح ولكن هناك غموض جعلنا نعتقد كل السلبيات……
ربما راجع إلى قلة الاوكسجين أو الأدوية ……….هما مسببان في ارتفاع الاصابات والوفيات اليوم…
الأمس رقم واليوم رقم وغذا الجلوس في منازلكم جزاكم الله خيرا.ههههههههههههههههههه