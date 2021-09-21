حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

تسجيل 1848 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-21 / 4:42 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1848 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 922.222 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 51 وفاة ليصل العدد إلى 14.009.

كما تم التأكد من 2793 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 888.283.

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‫11 تعليقات

  2. قولنا ان السيناريوهات اليومية قد انتهت والان تعيدون الحلقات من البداية . لقد ارهقنا هذآ.وحطم حالتنا النفسية والاجتماعية والمعيشية….

  5. كل مانقوله اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين.اللهم اني لا أسألك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه.انك سميع قريب مجيب الدعاء يارب يارب يارب يارب يارب امين يارب العالمين

  6. نستخلص ان حملة التلقيح تمت بنجاح حيت ان المغرب احتل الرتبة الثالثة من التطعيم للقاح كورونا على صعيد افريقيا . إذن ماهذا الغموض نريد من وزارة الصحة مع تنسيق اللجنة العلمية تفسيرالهذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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