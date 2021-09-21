تسجيل 1848 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1848 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 922.222 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 51 وفاة ليصل العدد إلى 14.009.

كما تم التأكد من 2793 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 888.283.

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