وزيرة الخارجية الإسبانية "لايا"

اسبانيا.. القضاء يستدعي وزيرة الخارجية السابقة بسبب استقبال “بن بطوش”

2021-09-21 / 4:41 مساءً
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هبة بريس

كشفت وسائل اعلام اسبانية، أن القضاء استدتى وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، للتحقيق معها بشأن ملابسات استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي.

وذكرت صحيفة “إل بايس”، أن خطوة القضاء الإسباني تأتي بعد اعتراف كاميلو فيارينو، مدير ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بأن آرانتشا غونزاليس لايا أمرته بترتيب عملية استقبال إبراهيم غالي دون الحاجة إلى الخضوع لمراقبة الجوازات.

وتسبب استقبال زعيم “البوليساريو” بن بطوش، بهوية مزورة من طرف مدريد في أزمة دبلوماسية كبيرة بين المغرب واسبانيا، قبل أن تستأنف العلاقات بين البلدين وتتم إقالة وزيرة الخارجية الاسبانية من منصبها.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    لماذا التحقيق في قضية إبراهيم غالي !!!؟؟؟
    القضاء الأسباني، حقق مع إبراهيم غالي واستمع للشهود و “الضحايا ” بحضور ماحامييهم ورفض الدعوى لعدم التأسيس. فجعل صخب المغرب هباء منثورا.
    وواصل القضاء التحقيق مع بعض من له صيلة مباشرة بدخول إبراهيم غالي وسيقضي بأن الحكومة آنذاك وممثلتها وزيرة الخارجية مارسوا نشاطهم في إطار صلاحياتهم ومصالح بلدهم.
    وتحفظ القضية وهكذا تكون إسبانيا قدمت التوضيحات التي يطلبها المغرب وتعود العلاقات لسابق عهدها.

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