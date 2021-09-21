اسبانيا.. القضاء يستدعي وزيرة الخارجية السابقة بسبب استقبال “بن بطوش”

هبة بريس

كشفت وسائل اعلام اسبانية، أن القضاء استدتى وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، للتحقيق معها بشأن ملابسات استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي.

وذكرت صحيفة “إل بايس”، أن خطوة القضاء الإسباني تأتي بعد اعتراف كاميلو فيارينو، مدير ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بأن آرانتشا غونزاليس لايا أمرته بترتيب عملية استقبال إبراهيم غالي دون الحاجة إلى الخضوع لمراقبة الجوازات.

وتسبب استقبال زعيم “البوليساريو” بن بطوش، بهوية مزورة من طرف مدريد في أزمة دبلوماسية كبيرة بين المغرب واسبانيا، قبل أن تستأنف العلاقات بين البلدين وتتم إقالة وزيرة الخارجية الاسبانية من منصبها.

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