صورة تعبيرية

20 قتيلا و2053 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

2021-09-21 / 4:34 مساءً
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هبة بريس

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2053 آخرون بجروح، إصابات 88 منهم بليغة، في 1537 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 شتنبر الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألفا و996 مخالفة، وإنجاز 6415 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألفا و581 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و131 ألفا و650 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4238 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6415 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 183 مركبة.

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