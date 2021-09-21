طرفاية: التجمعي محمد سالم باهيا يظفر برئاسة المجلس الإقليمي

2021-09-21 / 4:30 مساءً
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لحبيب اشعبان - هبة بريس

ظفر محمد سالم باهيا، عن التجمع الوطني للأحرار، برئاسة المجلس الإقليمي لإقليم طرفاية للولاية الثانية، بعد حصوله على 61 صوتا مقابل 21، لصالح مرشح حزب الإستقلال.

وخاض مرشح حزب الأحرار، المنافسة على منصب رئاسة المجلس الإقليمي بعد إكتساح حزب الحمامة، وظفره بجميع الجماعات الترابية في تراب الاقليم.

ويذكر أن جلسة التصويت، بدأت منذ الثانية زوالا اليوم الثلاثاء، التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمؤسسات التفتح التعليمية،وسيتم تأسيس المجلس الإقليمي، والتصويت على تشكيل المكتب المسير لذات المجلس في وقت لاحق.

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