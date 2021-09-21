“التعليم” تذكر: انطلاق الموسم الدراسي يوم فاتح أكتوبر ونهايته شهر يوليوز

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن إصدار المقرر الوزاري المحين الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2022-2021، بالنسبة للتعليم الأولي والسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن إصدار هذا المقرر التنظيمي المحين جاء تبعا لقرار الوزارة القاضي بإرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021، وذلك من أجل ضمان الاستفادة الكاملة لجميع المتعلمات والمتعلمين بجميع المستويات الدراسية من الحصص الدراسية المقررة، بما فيها حصص أنشطة الحياة المدرسية، وزمن التعلمات والتكوين البيداغوجي، في ظروف تضمن سلامة المجتمع المدرسي، وكذا وفق شروط ومعايير تستجيب لإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات الصحية.

ووفق ذات المصدر، فستنطلق الدراسة بصفة فعلية يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021، بالنسبة للتعليم الأولي والأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وثانوي إعدادي وثانوي تأهيلي) وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ويوم الاثنين 04 أكتوبر 2021 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.

وتقرر تخصيص الحصص الدراسية الأولى خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و9 أكتوبر2021 لتشخيص المكتسبات الدراسية وتقديم حصص أنشطة المراجعة والتثبيت، باستحضار حصيلة تعلمات التلميذات والتلاميذ برسم السنة الدراسية 2021-2020 على أن يتم الشروع في تفعيل البرنامج الدراسي السنوي ابتداء من 11 أكتوبر 2021، مع الاستمرار في تقويم المكتسبات ومعالجة التعثرات من خلال برمجة حصص الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ.

وحرصا على تأمين الزمن المدرسي وضمان استكمال المقررات الدراسية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تربوية لتنظيم الموسم الدراسي 2022-2021 وتهم بالأساس، تعديل العطل المدرسية ومواعدها، تمديد الموسم الدراسي 2022-2021 إلى غاية شهر يوليوز 2022؛ وكذا تكييف مواعد فروض المراقبة المستمرة الصفية والموحدة والامتحانات الموحدة، بالنسبة للسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، مع التنظيم الجديد للموسم الدراسي الحالي، حيث سيجرى الامتحان الإقليمي الموحد للسنة السادسة ابتدائي، يوم 7 يوليوز 2022 والامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة ثانوي إعدادي يومي 6 و7 يوليوز 2022، فيما سيتم تنظيم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا – 2022 بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني من 20 إلى 22 يونيو 2022، وبالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل من 23 إلى 24 يونيو 2022، وكذا الدورة الاستدراكية أيام 15 و16 و18 و19 يوليوز 2022.

وأخذا بعين الاعتبار المستجدات التي جاءت بها المذكرتان الوزاريتان تحت رقم 080×21 ورقم 081×21 في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة، فقد تم وضع برمجة مفصلة لمواعد فروض المراقبة المستمرة الصفية والموحدة بالنسبة لجميع المستويات.

ويمكن الاطلاع على مقتضيات هذا المقرر الدراسي المحين لتنظيم الموسم الدراسي 2021-2022، الذي ينسخ المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2021-2022، الصادر بتاريخ 21 يونيو 2021، تحت رقم 076.21، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma.

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