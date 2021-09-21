قتلى وجرحى في انقلاب “بيكوب” باقليم خنيفرة

هبة بريس - خنيفرة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة، جراء انقلاب “بيكوب” باقليم خنيفرة.

وحسب مصدر محلي، فالحادث الذي وقع في منطقة مزكوشن باقليم خنيفرة، كان جراء انقلاب “بيكوب” تقل العشرات من المواطنين كانوا في طريقهم لتهنئة الفائزين في انتخاب المجلس الجماعي الهري.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر السلطات المحلية والدرك المحلي حلوا على عجل بعين المكان، حيث تم نقل القتلى الى مستودع الأموات، والمصابين الى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات اللازمة، كما فتح تحقيق للكشف عن ظروف الحادث.

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