قتلى وجرحى في انقلاب “بيكوب” باقليم خنيفرة
هبة بريس - خنيفرة
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة، جراء انقلاب “بيكوب” باقليم خنيفرة.
وحسب مصدر محلي، فالحادث الذي وقع في منطقة مزكوشن باقليم خنيفرة، كان جراء انقلاب “بيكوب” تقل العشرات من المواطنين كانوا في طريقهم لتهنئة الفائزين في انتخاب المجلس الجماعي الهري.
وأضاف ذات المصدر، أن عناصر السلطات المحلية والدرك المحلي حلوا على عجل بعين المكان، حيث تم نقل القتلى الى مستودع الأموات، والمصابين الى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات اللازمة، كما فتح تحقيق للكشف عن ظروف الحادث.
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10 تعليقات
إن لله وإن إليه راجعون.اللهم اشفي الجرحى المصابين بالشفاء العاجل والتام يآرب وارحم الموتى الذين ماتوا بهذا الحادث المؤلم.(يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخولي في عبادي وادخلي جناتي.)صدق الله العظيم.
نقول لهذا الرئيس الذي فاز بهذه الرئاسة يجب عليه بالتكلف لعلاج المصابين في هذآ الحادث المؤلم.
الفوز كان بيدهم ومجهوداتهم والان جاء عليه الدور ليظهره لهم . ههههههههه او مجرد صورة فقط
ياالاه هذآ الرئيس في البداية منحوس.ههههههه
كما قال رشيد برياح (هاذي البداية مزال مزال) هههههههههههه
إنها السرعة المفرطة هي من أدت بهم لهذا الحادث المؤلم نطلب من الله عزوجل ان يصبر اهاليهم الصبر والسلوان يارب.
كل ما اقوله هو(في التأني السلامة وفي العجلة الندامة)…..
هذآ ما يخرج من الانتخابات لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
كان على الركاب ألا يركبون في (بيكوب) لأن هذه وسائل النقل تركب فيها البهائم والاغنام وليس البشر……
نطالب من هذآ الرئيس ان يتكلف بمصاريف العلاج وكذا التعويضات لأهالي الموتى . وإن لله وانا اليه راجعون