زياش غاضب من تصريحات وحيد ويقرر مقاطعة المنتخب

2021-09-21 / 2:40 مساءً
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هبة بريس

كشفت تقارير إعلامية هولندية، ان نجم تشيلسي الإنجليزي، المغربي حكيم زياش، قرر مقاطعة المنتخب الوطني المغربي، بسبب التصريحات السابقة لمدربه وحيد خاليلوزيتش، التي اتهمه فيها بسوء السلوك وإدعاء الإصابة، إضافة للتأخر في الوصول إلى أحد المعسكرات التدريبية.

وحسب صحيفة “فوتبول زون” الهولندية، فإن لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم أبدى غضباً شديدا من تصريحات خاليلوزيتش، وهو ما دفعه إلى الاستغناء عن فكرة العودة لدفاع عن ألوان “أسود الأطلس”، ما دام المدرب البوسني على رأس المنتخب.

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