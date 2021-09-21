تتويج جامعة محمد الخامس بالرباط في المعرض الدولي “أسبوع الابتكار بإفريقيا”

2021-09-21 / 2:14 مساءً
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هبة بريس

تم تتويج جامعة محمد الخامس بالرباط “، بميداليتين ذهبيتين و بشهادة الماستر في الابتكار و بجائزة دولية “مساهمة خاصة” خلال فعاليات المعرض الدولي “أسبوع الابتكار بإفريقيا، 2021 “.

وذكر بلاغ للجامعة أن هذه التظاهرة، التي نظمت من 8 إلى 12 شتنبر الجاري من قبل الجمعية المغربية “أوفيد” (OFEED)، عرفت مشاركة 14 بلدا متنافسا من خلال تقديم 83 مشروعا.

وتم منح هذه الجوائز للبروفيسور عمور حسن من المدرسة المحمدية للمهندسين وفريقه (الركيك زكرياء وقرلي رضوان) عن مشاريعهم التي تهم ابتكارات تتمحور حول الكشف عن سرطان الثدي ومحاربة الغش بالهاتف المحمول في مراكز الامتحانات.

كما تم تتويج جامعة محمد الخامس بالرباط من خلال جائزة التميز الاستثنائية في الابتكار والريادة والتي سلمها أسبوع الابتكار بإفريقيا إلى رئيس هذه الجامعة السيد محمد غاشي.

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‫6 تعليقات

  1. المشكلة اننا في الاواني الأخيرة عرف قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تراجع ملحوظ .ربما راجع للجايحة كوفيد 19 . والله اعلم.

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