تتويج جامعة محمد الخامس بالرباط في المعرض الدولي “أسبوع الابتكار بإفريقيا”
هبة بريس
تم تتويج جامعة محمد الخامس بالرباط “، بميداليتين ذهبيتين و بشهادة الماستر في الابتكار و بجائزة دولية “مساهمة خاصة” خلال فعاليات المعرض الدولي “أسبوع الابتكار بإفريقيا، 2021 “.
وذكر بلاغ للجامعة أن هذه التظاهرة، التي نظمت من 8 إلى 12 شتنبر الجاري من قبل الجمعية المغربية “أوفيد” (OFEED)، عرفت مشاركة 14 بلدا متنافسا من خلال تقديم 83 مشروعا.
وتم منح هذه الجوائز للبروفيسور عمور حسن من المدرسة المحمدية للمهندسين وفريقه (الركيك زكرياء وقرلي رضوان) عن مشاريعهم التي تهم ابتكارات تتمحور حول الكشف عن سرطان الثدي ومحاربة الغش بالهاتف المحمول في مراكز الامتحانات.
كما تم تتويج جامعة محمد الخامس بالرباط من خلال جائزة التميز الاستثنائية في الابتكار والريادة والتي سلمها أسبوع الابتكار بإفريقيا إلى رئيس هذه الجامعة السيد محمد غاشي.
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6 تعليقات
المشكلة اننا في الاواني الأخيرة عرف قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تراجع ملحوظ .ربما راجع للجايحة كوفيد 19 . والله اعلم.
إنها مراتب مشرفة .وتشرف المغرب وترفع من مستوياته الدراسية.
هنيئا لجامعة محمد الخامس بهذا التتويج.
هنيئا للبروفيسور عمور حسن من المدرسة المحمدية للمهندسين عن مشاريعهم وابتكاراتهم.
لقد رفعوا رأس المغرب بهذه الشواهد المشرفة جدآ . فهنيئا لجامعة محمد الخامس بهذا التتويج
إننا جد متفائلين بهذه الجائزة الكبرى واعطت معنوية عالية الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي .