وفاة عبد الوهاب بلفقيه متأثرا بإصابته بطلق ناري بكلميم

2021-09-21 / 12:53 مساءً
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هبة بريس - كلميم

توفي قبل قليل، المرشح السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد الوهاب بلفقيه، متأثرا بإصابته بطلق ناري بمنزله بمدينة كلميم.

وأكد مصدر موثوق، أن بلفقيه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى العسكري بكلميم، بعد محاولات الطاقم الطبي انقاذ حياته جراء إصابته الخطيرة على مستوى البطن

وأعلن محمد أبودرار، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، خبر وفاة بلفقي داخل المستشفى بمدينة كلميم مثأثرا بجروحه.

وقال أبودرار، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، “توفي اخونا عبد الوهاب بلفقيه ، متأثرا بإصابته”.

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‫2 تعليقات

  1. اول مرة في المغرب اسمع وقت الانتخابات عدد القتل في صفوف المترشحين،
    كم لحد الساعة؟ ناهيك عن مهزلة الانتخابات، السيبة

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