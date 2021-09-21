“نقرأ” ..مبادرة شباب مغاربة لدعم تعليم الأطفال في وضعية صعبة

2021-09-21 / 12:37 مساءً
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هبة بريس - مجتمع

أطلق ثلاثة طلبة شبان بمدينة الرباط، مبادرة ”نقرأ” من أجل دعم ومساعدة الأطفال في وضعية صعبة على التعلم والتمدرس، وذلك بإعتبار التعلم حقا كوني وضروري لإدماج الفرد في المجتمع، وهي المبادرة التي تم إطلاقها بشراكة مع جمعية “sos village d’enfants” العريقة.

وقال شباب هذه المبادرة، أن هذا المشروع والمبادرة الشابة، تقضي بجمع تبرعات عبر قنوات عديدة (رابط الموقع الرسمي للمبادرة أسفله fr.operationnaqraa.org/)، وبالتالي المساعدة على إطلاق مشاريع تدعم تمدرس وتكوين الأطفال في وضعية صعبة، اليتامى، والمتخلى عنهم.

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