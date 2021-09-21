إنتخاب الحركي هشام عفيفي رئيسا لجماعة إفران

2021-09-21 / 11:57 صباحًا
0
ع محياوي: هبة بريس

جدد أعضاء الجماعة الترابية لمدينة إفران، الثقة من جديد في الحركي “هشام عفيفي ” بالتصويت عليه رئيسا لجماعة إفران لولاية ثانية ب 16 صوتا مقابل 14 صوتا للمعارضة المنتهية صلاحيتهم مع ساكنة الإقليم حسب تعبيرهم .

وقد جرى إنتخاب ” عفيفي ” بمقر جماعة إفران بحضور ممثل السلطة المحلية باشا المدينة
وقد افرزت عملية التصويت التشكيلة المكتب المسير للجماعة :
الرئيس هشام عفيفي عن الحركة الشعبية
نائب الاول: كريم جرادي
نائب الثاني:معمو نورالدين
نائبة الثالثه: اكرام المساوي
نائب الرابع: عبدالرحمان اوكان
كاتبة المجلس: سكينة ذرة
نائبة كاتبة:مليكة البهاني
لجنة المالية: امعان محمد
لجنة المرافق: عادل بوشفر
لجنة التواصل والإعلام والرياضة والسياحه: خالد العلمي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of فوز التجمعية ” امباركة بوعيدة” برئاسة جهة كلميم واد نون

فوز التجمعية ” امباركة بوعيدة” برئاسة جهة كلميم واد…

2021-09-21 / 10:24 صباحًا
Photo of خطير… إصابة عبد الوهاب بلفقيه بطلق ناري بكلميم ونقله للمستشفى العسكري

خطير… إصابة عبد الوهاب بلفقيه بطلق ناري بكلميم ونقله…

2021-09-21 / 9:59 صباحًا
Photo of مستشارات بجماعة الرباط يستنكرن تهديدهن بالتصفية الجسدية

مستشارات بجماعة الرباط يستنكرن تهديدهن بالتصفية الجسدية

2021-09-21 / 9:18 صباحًا
Photo of محلل بيروفي : باعترافها ب “البوليساريو” السلطة القائمة بليما “تدفع البيرو لتصبح دولة منبوذة

محلل بيروفي : باعترافها ب “البوليساريو” السلطة القائمة بليما…

2021-09-20 / 10:57 مساءً
Photo of برلماني فرنسي يشيد بالسير الجيد لانتخابات 8 شتنبر

برلماني فرنسي يشيد بالسير الجيد لانتخابات 8 شتنبر

2021-09-20 / 6:53 مساءً
Photo of السفير البلغاري يشيد بـ”نضج الديمقراطية المغربية”

السفير البلغاري يشيد بـ”نضج الديمقراطية المغربية”

2021-09-20 / 5:51 مساءً
Photo of اجتماع مرتقب بين أخنوش وبركة ووهبي لتوزيع الحقائب الوزارية

اجتماع مرتقب بين أخنوش وبركة ووهبي لتوزيع الحقائب الوزارية

2021-09-20 / 5:39 مساءً
Photo of انتخاب التجمعي جواد باحجي رئيسا للمجلس الجماعي لمكناس

انتخاب التجمعي جواد باحجي رئيسا للمجلس الجماعي لمكناس

2021-09-20 / 5:07 مساءً
Photo of المغرب يترشح لرئاسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

المغرب يترشح لرئاسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

2021-09-20 / 4:59 مساءً
Photo of الناظور.. انتخاب الاتحادي سليمان ازواغ رئيسا للمجلس الجماعي

الناظور.. انتخاب الاتحادي سليمان ازواغ رئيسا للمجلس الجماعي

2021-09-20 / 4:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق