إنتخاب الحركي هشام عفيفي رئيسا لجماعة إفران
ع محياوي: هبة بريس
وقد جرى إنتخاب ” عفيفي ” بمقر جماعة إفران بحضور ممثل السلطة المحلية باشا المدينة
جدد أعضاء الجماعة الترابية لمدينة إفران، الثقة من جديد في الحركي “هشام عفيفي ” بالتصويت عليه رئيسا لجماعة إفران لولاية ثانية ب 16 صوتا مقابل 14 صوتا للمعارضة المنتهية صلاحيتهم مع ساكنة الإقليم حسب تعبيرهم .
وقد جرى إنتخاب ” عفيفي ” بمقر جماعة إفران بحضور ممثل السلطة المحلية باشا المدينة
وقد افرزت عملية التصويت التشكيلة المكتب المسير للجماعة :
الرئيس هشام عفيفي عن الحركة الشعبية
نائب الاول: كريم جرادي
نائب الثاني:معمو نورالدين
نائبة الثالثه: اكرام المساوي
نائب الرابع: عبدالرحمان اوكان
كاتبة المجلس: سكينة ذرة
نائبة كاتبة:مليكة البهاني
لجنة المالية: امعان محمد
لجنة المرافق: عادل بوشفر
لجنة التواصل والإعلام والرياضة والسياحه: خالد العلمي
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