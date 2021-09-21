إنتخاب الحركي هشام عفيفي رئيسا لجماعة إفران

ع محياوي: هبة بريس

جدد أعضاء الجماعة الترابية لمدينة إفران، الثقة من جديد في الحركي “هشام عفيفي ” بالتصويت عليه رئيسا لجماعة إفران لولاية ثانية ب 16 صوتا مقابل 14 صوتا للمعارضة المنتهية صلاحيتهم مع ساكنة الإقليم حسب تعبيرهم .

وقد جرى إنتخاب ” عفيفي ” بمقر جماعة إفران بحضور ممثل السلطة المحلية باشا المدينة

وقد افرزت عملية التصويت التشكيلة المكتب المسير للجماعة :

الرئيس هشام عفيفي عن الحركة الشعبية

نائب الاول: كريم جرادي

نائب الثاني:معمو نورالدين

نائبة الثالثه: اكرام المساوي

نائب الرابع: عبدالرحمان اوكان

كاتبة المجلس: سكينة ذرة

نائبة كاتبة:مليكة البهاني

لجنة المالية: امعان محمد

لجنة المرافق: عادل بوشفر

لجنة التواصل والإعلام والرياضة والسياحه: خالد العلمي

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