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واقعة كلميم تحتاج الى بلاغ من النيابة العامة لوقف مسلسل التكهنات

2021-09-21 / 11:31 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتشر خبر إصابة البامي ” عبد الوهاب بلفقيه” بطلق ناري صباح اليوم الثلاثاء 21 شتنبر الجاري، في مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، بل والخطير في الواقعة غزارة التكهنات في تلك التدوينات، مما يشكل فعلا تشتيت للرأي العام الوطني والمحلي بخصوص الواقعة .

وضعية تحتاج من النيابة العامة بجهة كلميم واد نون، بإصدار بلاغ في الواقعة لوقف مسلسل التكهنات، تطبيقا للقانون وكذلك إعمالا لمبدأ حق المواطن في الإخبار.

ومن ضمن مسلسل التكهنات التي رافقت واقعة إصابة البامي ” بلفقيه” بعيار ناري يرجح من بندقية صيد، هناك من يقول محاولة إنتحار، واخرون يقولون محاولة تصفية بسبب الصراع الحزبي بجهة كلميم، والبقية تقول أن الواقعة قد تكون بسبب تصفية حسابات لا علاقة لها بالصراع الحزبي او معاملات.

ويأمل الرأي العام، من رئاسة النيابة العامة، كما دأبت على ذلك في كل الوقائع المماثلة، تنوير الرأي العام بمستجدات الواقعة، حتى يتم التصدي للاخبار الزائفة .

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تعليق واحد

  1. السيد مات الله يرحمه و يغفر له،لكن لماد الاصرار على وصفه بالبامي نسبة إلى الحزب رغم أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قد سحب منه التزكية.

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