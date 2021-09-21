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صحيفة اسبانية: تعاون إسرائيلي- مغربي لصناعة طائرات بدون طيار

2021-09-21 / 11:26 صباحًا
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هبة بريس

تحدثت جريدة لاراثون الإسبانية، عن وجود مخطط تعاون عسكري بين المغرب وإسرائيل يهم الصناعة العسكرية وعلى رأسها طائرات بدون طيار.

وكشفت الصحيفة، عن وجود اتفاق بين البلدين ستقوم بموجبه إسرائيل بمساعدة المغرب على إنتاج طائرات بدون طيار ومنها تلك الطائرات الصغيرة التي يطلق عليها “الانتحارية” التي تتوجه إلى ضرب الهدف وتنفجر.

وأضافت الصحيفة، أن هذه التقنية مأخوذة من الممارسات الحربية التي قام بها طيارون يابانيون ضد السفن الحربية الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية، ويطلق عليهم “كاميكاز”، وكانوا قد ألحقوا بالبحرية الأمريكية خسائر فادحة.

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