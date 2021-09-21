إيطاليا.. رحلة استجمام أسرة مغربية في نهر تتحول إلى فاجعة

2021-09-21 / 10:46 صباحًا
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ع اللطيف الباز - هبة بريس

لقيت مهاجرة مغربية مصرعها غرقا في مياه نهر ببلدة “اركولا” بضواحي لاسبيتسيا التابعة لمحافظة ليغوريا، شمال غرب إيطاليا، بعدما “تعرضت لنوبة إنقطاع في التنفس عجلت بوفاتها”، وفق ما أكدته مصادر جيدة الإطلاع .

وأفادت المصادر ذاتها بأن المغربية، البالغة من العمر 30 عاما، كانت تستحم في النهر المذكور رفقة أفراد عائلتها الذين حاولوا إغاثتها وإخراجها إلى اليابسة، موضحة أن دورية من فرقة الكارابنييري أعطت إشعارا لقوات الإنقاذ التي هرعت إلى عين المكان، مصحوبة بفريق طبي، بغية تقديم العناية اللازمة للشابة الغارقة.

وحاول الفريق الطبي، التابع لقوات الطوارئ المتنقلة، إخضاع الهالكة لعملية الإنعاش القلبي الرئوي زهاء ساعة من الزمن بهدف إنقاذ حياتها، لكن دون جدوى.

وقد أعطى المدعي العام تعليماته بنقل جثة الهالكة إلى مركز للطب الشرعي، وفتح تحقيق قضائي في الواقعة من أجل تحديد ملابسات غرقها.

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