امباركة بوعيدة

فوز التجمعية ” امباركة بوعيدة” برئاسة جهة كلميم واد نون

2021-09-21 / 10:24 صباحًا
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن التجمعية ” أمباركة بوعيدة” قد تم انتخابها صباح اليوم الثلاثاء 21 شتنبر الجاري، رئيسا لجهة كلميم واد نون.

وأضافت مصادرنا أن التجمعية ” بوعيدة” قد حصلت على 28 صوتا، وتجري الان عملية التصويت على باقي أعضاء المكتب المسير الجهة.

وفي السياق نفسه، فقد غاب العديد من الاعضاء خصوصا المنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة عن عملية التصويت، بعد علمهم بإصابة ” عبد الوهاب بلفقيه” الذي تعرض في الساعات الاولى من صباح اليوم الى طلق ناري، إستدعى نقله لقسم العناية المركزة بالمستشفى العسكري.

في حين تحركت السلطات الأمنية تحث اشراف النيابة العامة المختصة، بفتح تحقيق معمق لمعرفة الجهات التي حاولت تصفية ” بلفقيه” وخلفيات ذلك الفعل الاجرامي.

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‫2 تعليقات

  2. مبروك آعلى المرأة المفاضلة البطلة التي كرست جهدها لصالح بلدها والصالح العام مباركة بوعبدة إعانها الله وسدد خطاها لما في خير البلاد والعباد والف مبروك علينا وعلى آقليم كلميم

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