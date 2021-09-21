السودان… اعتقال 40 ضابطا برتب مختلفة شاركوا في محاولة الانقلاب

هبة بريس - وكالات

أعلن مصدر حكومي سوداني أن “السلطات السودانية اعتقلت، اليوم الثلاثاء، 40 ضابطا برتب مختلفة ممن شاركوا في محاولة الانقلاب”.

وقال المصدر في تصريحات لقناة الجزيرة “اعتقال 40 ضابطا برتب مختلفة شاركوا في المحاولة الانقلابية”، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال ما زالت متواصلة.

وأعلن مجلس السيادة في السودان، في وقت سابق، احتواء محاولة الانقلاب التي قام بها عدد من العسكريين، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة.

وقال المتحدث باسم المجلس السيادي، إنه سيتم بدء التحقيق مع المتورطين، واستجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب، مشيرا إلى أن الحركة طبيعية الآن في شوارع العاصمة الخرطوم.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد، داعيًا الجماهير إلى التصدي لها.

بدوره، ناشد عضو مجلس السيادة السوداني والناطق االرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، جميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد. وقال في تعليق عبر حسابه على “فيسبوك”: “هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال”. إلا أنه عاد وأضاف في تعليق جديد، وقال إن “الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة”.

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