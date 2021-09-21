السودان… اعتقال 40 ضابطا برتب مختلفة شاركوا في محاولة الانقلاب

2021-09-21 / 10:19 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلن مصدر حكومي سوداني أن “السلطات السودانية اعتقلت، اليوم الثلاثاء، 40 ضابطا برتب مختلفة ممن شاركوا في محاولة الانقلاب”.

وقال المصدر في تصريحات لقناة الجزيرة “اعتقال 40 ضابطا برتب مختلفة شاركوا في المحاولة الانقلابية”، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال ما زالت متواصلة.

وأعلن مجلس السيادة في السودان، في وقت سابق، احتواء محاولة الانقلاب التي قام بها عدد من العسكريين، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة.

وقال المتحدث باسم المجلس السيادي، إنه سيتم بدء التحقيق مع المتورطين، واستجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب، مشيرا إلى أن الحركة طبيعية الآن في شوارع العاصمة الخرطوم.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد، داعيًا الجماهير إلى التصدي لها.

بدوره، ناشد عضو مجلس السيادة السوداني والناطق االرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، جميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد. وقال في تعليق عبر حسابه على “فيسبوك”: “هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال”. إلا أنه عاد وأضاف في تعليق جديد، وقال إن “الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة اسبانية: تعاون إسرائيلي- مغربي لصناعة طائرات بدون طيار

صحيفة اسبانية: تعاون إسرائيلي- مغربي لصناعة طائرات بدون طيار

2021-09-21 / 11:26 صباحًا
Photo of السودان.. إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة

السودان.. إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة

2021-09-21 / 9:50 صباحًا
Photo of الأعلى في تاريخ إسرائيل.. تكلفة البحث عن الأسرى الفارين بلغت 6 ملايين دولار يوميا

الأعلى في تاريخ إسرائيل.. تكلفة البحث عن الأسرى الفارين…

2021-09-21 / 9:29 صباحًا
Photo of فرنسا: ننتظر من شركائنا تفسيرات بشأن اتفاقية “أوكوس”

فرنسا: ننتظر من شركائنا تفسيرات بشأن اتفاقية “أوكوس”

2021-09-20 / 11:29 مساءً
Photo of الولايات المتحدة.. إطلاق نار في ثانوية هيرتيج في فرجينيا

الولايات المتحدة.. إطلاق نار في ثانوية هيرتيج في فرجينيا

2021-09-20 / 7:54 مساءً
Photo of الداخلية الروسية تكرم شرطي مرور ألقى القبض على منفذ هجوم مسلح

الداخلية الروسية تكرم شرطي مرور ألقى القبض على منفذ…

2021-09-20 / 7:09 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي: معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا “غير مقبولة”

الاتحاد الأوروبي: معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا…

2021-09-20 / 5:21 مساءً
Photo of فايزر: لقاحنا آمن وفعال للأطفال ما بين عمر 5 سنوات و11 سنة

فايزر: لقاحنا آمن وفعال للأطفال ما بين عمر 5…

2021-09-20 / 4:11 مساءً
Photo of اسبانيا.. إجلاء 5000 شخص بعد ثوران بركان جزر الكناري

اسبانيا.. إجلاء 5000 شخص بعد ثوران بركان جزر الكناري

2021-09-20 / 11:02 صباحًا
Photo of قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة في روسيا

قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة في روسيا

2021-09-20 / 9:51 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق