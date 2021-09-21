خطير… إصابة عبد الوهاب بلفقيه بطلق ناري بكلميم ونقله للمستشفى العسكري

ع اللطيف بركة - هبة بريس

كشف البرلماني ” ابو درار ” في صفحته الفايسبوكية، صباح اليوم الثلاثاء 21 شتنبر الجاري، عن إصابة عبد الوهاب بلفقيه المنتمي لحزب البام، عن طلق ناري.

وقالت بعض المصادر للجريدة، أن البامي عبد الوهاب بلفقيه، قد تم نقله على عجل الى المستشفى العسكري بكلميم، في وضعية حرجة للغاية، بعد إصابته بطلق ناري يرجح من بندقية صيد.

وتأتي هذه الواقعة مباشرة صباح اليوم موعد إنتخاب مجلس جهة كلميم واد نون، والصراع الدائر بين الأحزاب الاحزاب الأربعة .

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا موسعا للوصول الى الجناة، واعتقالهم والتحقيق معهم.

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