السودان.. إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة

2021-09-21 / 9:50 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

نقل التلفزيون السوداني في إعلان مقتضب عن أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، قوله إنه “تم إحباط محاوله انقلابية للسيطرة على السلطة”.

هذا وأعلنت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن “اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم”.

وأشارت الوكالة إلى أن “السلطات الأمنية والعسكرية أفشل فجر اليوم الثلاثاء محاولة انقلابية، وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين”، لافتة إلى أنه “يجري الآن التحقيق معهم”.

ونقلت “سونا” عن مصدر برئاسة مجلس الوزراء قوله إن “السلطات الأمنية والعسكرية قد أفشلت محاولة انقلابية فجر اليوم”.

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