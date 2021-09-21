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أمن البيضاء يوقف 8 أشخاص كانوا يخططون للاعتداء جسديا على شاب

2021-09-21 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في الإعداد لارتكاب اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تدخلت بشكل احترازي من أجل توقيف المشتبه فيهم بمنزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، وذلك بناء على معطيات حول استعدادهم لارتكاب اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض في حق شخص من ذوي السوابق القضائية، سبق وأن دخل في خلاف تطور إلى تبادل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض مع أحد الموقوفين.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصرين، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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