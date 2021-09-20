مكتب “الكهرماء” ينهي جدل مياه الشرب الموزعة بمدينة وزان

هبة بريس

أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء ، اليوم الاثنين ، أن المياه الموزعة بمدينة وزان تستجيب لكافة معايير الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني.

وجاء في بلاغ للمكتب أنه على إثر ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص جودة المياه الموزعة بمدينة وزان، بتاريخ 17 شتنبر 2021، يؤكد المدير الجهوي لجهة الشمال للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء أن المياه الموزعة بمدينة وزان تستجيب لكافة معايير الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني المنبثقة عن توصيات المنظمة العالمية للصحة.

وأشار البلاغ الى أن المياه الموزعة تخضع بصفة مستمرة لعمليات مراقبة الجودة ، وذلك على ثلاث مستويات: المصدر، الإنتاج وداخل شبكة التوزيع ،إضافة الى عمليات المراقبة ومطابقة الجودة التي تقوم بها مصالح وزارة الصحة.

وأوضح البلاغ أنه ” بناء على نتائج التحاليل البكتيرية والفيزيو-كيميائية التي يتم إنجازها دوريا وبصفة منتظمة خلال كافة أيام الأسبوع من طرف المختبرات المحلية والجهوية للمكتب، تحت إشراف المختبر المركزي الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية، فإن جودة المياه المنتجة والموزعة بمدينة وزان مطابقة للمواصفات الوطنية المتعلقة بجودة المياه الصالحة للاستعمال الغذائي

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