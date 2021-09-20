مكتب “الكهرماء” ينهي جدل مياه الشرب الموزعة بمدينة وزان

2021-09-20 / 11:16 مساءً
0
هبة بريس

أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء ، اليوم الاثنين ، أن المياه الموزعة بمدينة وزان تستجيب لكافة معايير الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني.

وجاء في بلاغ للمكتب أنه على إثر ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص جودة المياه الموزعة بمدينة وزان، بتاريخ 17 شتنبر 2021، يؤكد المدير الجهوي لجهة الشمال للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء أن المياه الموزعة بمدينة وزان تستجيب لكافة معايير الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني المنبثقة عن توصيات المنظمة العالمية للصحة.

وأشار البلاغ الى أن المياه الموزعة تخضع بصفة مستمرة لعمليات مراقبة الجودة ، وذلك على ثلاث مستويات: المصدر، الإنتاج وداخل شبكة التوزيع ،إضافة الى عمليات المراقبة ومطابقة الجودة التي تقوم بها مصالح وزارة الصحة.

وأوضح البلاغ أنه ” بناء على نتائج التحاليل البكتيرية والفيزيو-كيميائية التي يتم إنجازها دوريا وبصفة منتظمة خلال كافة أيام الأسبوع من طرف المختبرات المحلية والجهوية للمكتب، تحت إشراف المختبر المركزي الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية، فإن جودة المياه المنتجة والموزعة بمدينة وزان مطابقة للمواصفات الوطنية المتعلقة بجودة المياه الصالحة للاستعمال الغذائي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of عمالة اقليم مولاي يعقوب تنهي عملية انتخاب رؤساء 11 جماعة

عمالة اقليم مولاي يعقوب تنهي عملية انتخاب رؤساء 11…

2021-09-20 / 10:45 مساءً
Photo of اتلاف كميات هامة من المخدرات والمحجوزات بالجديدة + فيديو

اتلاف كميات هامة من المخدرات والمحجوزات بالجديدة + فيديو

2021-09-20 / 10:12 مساءً
Photo of للمغاربة ايضا ..البيت الأبيض يزفّ خبرا سارا للراغبين في دخول أمريكا

للمغاربة ايضا ..البيت الأبيض يزفّ خبرا سارا للراغبين في…

2021-09-20 / 9:58 مساءً
Photo of بنعيسى رئيسا مجددا لجماعة أصيلة

بنعيسى رئيسا مجددا لجماعة أصيلة

2021-09-20 / 9:06 مساءً
Photo of الأحرار” يقرر مقاضاة أحد مستشاريه اتهم مسؤولي الحزب بمكناس بـ”الابتزاز”

الأحرار” يقرر مقاضاة أحد مستشاريه اتهم مسؤولي الحزب بمكناس…

2021-09-20 / 8:49 مساءً
Photo of تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين بين المغرب وفرنسا

تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين بين المغرب وفرنسا

2021-09-20 / 8:25 مساءً
Photo of خبير يؤكد مركزية التلقيح واستعمال جواز اللقاح

خبير يؤكد مركزية التلقيح واستعمال جواز اللقاح

2021-09-20 / 7:43 مساءً
Photo of عادل بركات رئيسا جديدا لجهة بني ملال خنيفرة

عادل بركات رئيسا جديدا لجهة بني ملال خنيفرة

2021-09-20 / 7:28 مساءً
Photo of تارودانت : إنتخاب الاستقلالي ” لونايسي” رئيسا لجماعة الدير لولاية

تارودانت : إنتخاب الاستقلالي ” لونايسي” رئيسا لجماعة الدير…

2021-09-20 / 6:44 مساءً
Photo of جنيف.. الدعوة إلى الضغط على الجزائر لإنهاء القمع بمخيمات تندوف

جنيف.. الدعوة إلى الضغط على الجزائر لإنهاء القمع بمخيمات…

2021-09-20 / 6:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق