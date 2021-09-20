عمالة اقليم مولاي يعقوب تنهي عملية انتخاب رؤساء 11 جماعة

اسدلت الستار عمالة اقليم مولاي يعقوب يوم أمس الاحد 19شتنبر الجاري، عن انتخاب رؤساء ومكاتب الجماعات الترابية المكونة من 11 جماعة التي تقع تحت نفوذها.

عملية التصويت في مختلف المجالس القروية، مرت في جو عملي بامتياز تسوده اليدموقراطية والشفافية وروح المنافسة القوية بين الأحزاب في احترام التدابير الوقائية، فيا تبين للرأي العام عودة مجموعة من الأسماء الى ترأس الجماعات الترابية لولاية ثانية.

سلطات مولاي بعقوب واكبت مختلف مراجل تشكيل المكاتب تحت اشراف العامل بالنيابة الدي أعطى الكثير لهدا الإقليم من طاقته وخبرته الميدانية يستحق التنويه رفقة رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة، حيث فضل ذات المسؤولين الحياد ومراقبة الأوضاع عن بعد دون التدخل في العملية الديموقراطية حسب ما عاينته هبة بريس

و اختتمت عملية انتخاب رؤساء المجالس الجماعية بإقليم مولاي يعقوب على الشكل التالي:

حزب الحركة الشعبية فاز بأربع مجالس وهي

جماعة مكس : ( بدر الودي)

جماعة عين الشقف : ( كمال لعفو)

جماعة مولاي يعقوب : ( ياسين الشرقاني)

جماعة سبت الوداية : ( المكي المعكو)

حزب الاصالة والمعاصرة فاز برئاسة 3 جماعات وهي:

جماعة عين بوعلي : (حميد اللكوت)

جماعة سبع رواضي. : ( جواد وهيب)

جماعة اولاد ميمون : (جلال درار)

حزب التجمع الوطني للأحرار فاز بجماعتين وهما:

جماعة لعجاجرة. : (تهامي عكبي)

جماعة سيدي داوود : (حميد اللحيوي)

حزب الاستقلال فاز بجماعتين وهما

جماعة عين قنصرة : (الحسين الشهبي)

جماعة الوادين. : (جواد الزويشي

فيما حزب العدالة و التنمية يفشل في نيل ثقة سكان الإقليم خرج بهزيمة ثقيلة.

هذا وسيشهد الاسبوع المقبل من الشهر الجاري، التصويت على لوائح أعضاء المجلس الاقليمي وذلك بعمالة الاقليم، والتي سترفز الاسماء التي سيتم اختيارها لتشكيل المجلس الاقليمي.

فيما يوم 27 شتنبرلجاري، سيشهد يوما حاسما بخصوص انتزاع رئاسة المجلس الاقليمي لعمالة مولاي يعقوب، والمرشح لهذا المنصب حسب مصدر هبة بريس، تتجه الأنظار الى “جواد الدواحي” عن حزب التجمع الوطني للأحرار لنيل شرف تدبير هذا المجلس لولاية ثانية، وذلك بعد ان حضي بتوافقات غالبية أعضاء المجلس والذي قررت مختلف الاحزاب ترشيح “جواد الدواحي” لاستكمال الاوراش المفتوحة المعروف بسياسي التوازنات وخدماته المتواصلة مع مختلف المصالح بالاضافة الى أنه من عائلة سياسية بامتياز