للمغاربة ايضا ..البيت الأبيض يزفّ خبرا سارا للراغبين في دخول أمريكا

2021-09-20 / 9:58 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستسمح اعتبارا من مطلع نونبر لجميع المسافرين القادمين من الخارج بالدخول إلى أراضيها، شرط أن يكونوا ملقحين بشكل كامل ضد كوفيد-19.

وأوضح منسق عملية مكافحة الوباء في البيت الأبيض جيف زينتس، أن على المسافرين القادمين من الخارج الخضوع لفحص الكشف عن كوفيد ووضع الكمامة، كما سيوضع نظام لتتبعهم.

كما أشار إلى أنه سيتم تطبيق بعض “الاستثناءات” فيما يتعلق بسياسات الولايات المتحدة تجاه اللقاحات، دون مزيد من التفاصيل.

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