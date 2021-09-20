بنعيسى رئيسا مجددا لجماعة أصيلة

هبة بريس

أنتخب محمد بنعيسى، عن حزب الأصالة المعاصرة، رئيسا لمجلس جماعة أصيلة.

وحصل بنعيسى، الذي كان المرشح الوحيد لشغل هذا المنصب، على أصوات 25 عضوا من أصل 30 عضوا يشكلون مجلس جماعة أصيلة، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت

اما النواب الستة فكانوا على الشكل الاتي

جابر عدلاني وعبد الله العكبوري وبشرى اليافي ويوسف بوهرارة وليلى ويحمان وحليمة الدكالي، وينتمون كلهم إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

كما تم انتخاب كاتب المجلس، محمد الهادي، ونائب كاتب المجلس، وليد العيساوي، وينتميان إلى الهيئة السياسية نفسها.

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