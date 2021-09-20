الأحرار” يقرر مقاضاة أحد مستشاريه اتهم مسؤولي الحزب بمكناس بـ”الابتزاز”

هبة بريس _ الرباط

يعتزم حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، مقاضاة مستشار جماعي عن الحزب ادعى خلال جلسة انتخاب رئيس جماعة مكناس تعرضه للابتزاز من طرف مسؤولي الحزب.

وقالت الاتحادية الاقليمية للحزب بمكناس في بلاغ لها ، إن “ما صدر عن المستشار الجماعي ادعاءات كاذبة ومغرضة حاول من خلالها المس بمصداقية مسؤولي ومنتخبي الحزب بالمنطقة”.

وأعلنت عزمها وضع شكاية لدى السلطات القضائية لمتابعة المعني بالأمر على اتهاماته المسيئة المرفوضة جملة وتفصيلا.

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