الأحرار” يقرر مقاضاة أحد مستشاريه اتهم مسؤولي الحزب بمكناس بـ”الابتزاز”

2021-09-20 / 8:49 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

يعتزم حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، مقاضاة مستشار جماعي عن الحزب ادعى خلال جلسة انتخاب رئيس جماعة مكناس تعرضه للابتزاز من طرف مسؤولي الحزب.

وقالت الاتحادية الاقليمية للحزب بمكناس في بلاغ لها ، إن “ما صدر عن المستشار الجماعي ادعاءات كاذبة ومغرضة حاول من خلالها المس بمصداقية مسؤولي ومنتخبي الحزب بالمنطقة”.

وأعلنت عزمها وضع شكاية لدى السلطات القضائية لمتابعة المعني بالأمر على اتهاماته المسيئة المرفوضة جملة وتفصيلا.

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‫3 تعليقات

  1. أذكر فقط أنه سبق التنصت على بعض الهواتف في إحدى الاستحقاقات السابقة و ثبت للسلطات و القضاء صحة مثل هذه الادعاءات بمدينة مكناس.
    ليس هناك دخان بدون نار.

  3. ارجو ان يكون بيدة اثباتات مادية او تسجيل صوتي لهاته الابتزازات والا سيعاني المر مع هذه الهيأة السياسية كما يجب عليه أن يطلع عموم المواطنين على هذه الاثباتات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما تم إذاعة الفيديو الذي وجه من خلاله هذه الاتهامات والسلاك

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