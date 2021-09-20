الولايات المتحدة.. إطلاق نار في ثانوية هيرتيج في فرجينيا

2021-09-20 / 7:54 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة طالبين بإطلاق نار في مدرسة “هيريتيج” الثانوية، في مدينة نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا.

وقال ستيف درو رئيس شرطة نيوبورت نيوز، إن المصابين هما شاب وفتاة يبلغان من العمر 17 عاما، ويتلقيان العلاج في المستشفى، مشيرا إلى أن إصابتهما ليست خطرة.

وأضاف درو أن “الفتى أصيب برصاصة في جانب وجهه، فيما أصيبت الفتاة في أسفل ساقها”.

وأشار إلى أنه “تم إجلاء طلاب المدرسة الثانوية وإرسالهم إلى ملاعب التنس”.

ولفت إلى أنه “لم يتم توقيف المشتبه به بعد”، دون أن تعلن عن اسمه أو الدوافع وراء إطلاقه للنار

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