عادل بركات رئيسا جديدا لجهة بني ملال خنيفرة
هبة بريس _ خريبكة
انتخب عادل بركات عن حزب الأصالة والمعاصرة، رسميًا، رئيسًا لمجلس جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الاثنين، بأغلبية مطلقة.
وخلف بركات إبراهيم مجاهيد على رأس جهة بني ملال – خنيفرة، بعد اتفاق خماسي مع مختلف الأحزاب الممثلة داخل مجلس جهة بني ملال – خنيفرة،
ويتعلق الامر ب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي اتفقت على إسناد رئاسة مجلس جهة بني ملال- خنيفرة لحزب الأصالة والمعاصرة.
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