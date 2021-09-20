عادل بركات رئيسا جديدا لجهة بني ملال خنيفرة

2021-09-20 / 7:28 مساءً
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هبة بريس _ خريبكة

انتخب عادل بركات عن حزب الأصالة والمعاصرة، رسميًا، رئيسًا لمجلس جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الاثنين، بأغلبية مطلقة.

وخلف بركات إبراهيم مجاهيد على رأس جهة بني ملال – خنيفرة، بعد اتفاق خماسي مع مختلف الأحزاب الممثلة داخل مجلس جهة بني ملال – خنيفرة،

ويتعلق الامر ب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي اتفقت على إسناد رئاسة مجلس جهة بني ملال- خنيفرة لحزب الأصالة والمعاصرة.

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