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برلماني فرنسي يشيد بالسير الجيد لانتخابات 8 شتنبر

2021-09-20 / 6:53 مساءً
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هبة بريس _ اارباط

أشاد النائب البرلماني عضو اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الفرنسية، إيف هميدينغر، اليوم الاثنين، بالسير الجيد لانتخابات 8 شتنبر في المغرب، التي نظمت “بشفافية وفي أجواء حملة ناجحة من قبل الأحزاب السياسية المتنافسة، على الرغم من الوضع الصعب الناجم عن الوباء”.

وذكر بلاغ لقنصلية المغرب بستراسبورغ، أن السيد هميدينغر أوضح خلال محادثات مع القنصل العام للمملكة بستراسبورغ، السيد إدريس القيسي، أن “المغرب، خلف القيادة الحكيمة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تقدمه في مسلسله الديمقراطي المنبثق عن دستور 2011، والذي يمكن من تناوب حقيقي عبر صناديق الاقتراع وقبول جميع الأحزاب بنتائج الانتخابات”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الجانبين نوها، كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل وفد مراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بارتفاع معدل المشاركة بأزيد من 50 في المائة، أي بسبع نقاط أكثر مقارنة مع الاستحقاقات التشريعية لـ 2016، وخاصة انخراط الشباب في هذا الاقتراع الثلاثي”.

وأشار البلاغ إلى أن النائب الفرنسي “أخذ أيضا علما بمعدل المشاركة المرتفع للمواطنين المغاربة بالأقاليم الجنوبية، والذي تجاوز المتوسط الوطني، ما يعد إشارة تدل على تشبثهم بحل الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب والمرحب به ضمن قرارات مجلس الأمن

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