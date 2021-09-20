تارودانت : إنتخاب الاستقلالي ” لونايسي” رئيسا لجماعة الدير لولاية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

جدد أعضاء الجماعة الترابية لدير بإقليم تارودانت، الثقة من جديد في الشاب الاستقلالي “عبد الرحمن لونايسي ” بالتصويت عليه رئيسا لجماعة الدير لولاية رابعة

وقد جرى إنتخاب ” لونايسي ” يوم أمس الأحد 19 شتنبر الجاري، بمقر جماعة الدير قيادة سيدي موسى الحمري إقليم تارودانت .

وقد افرزت عملية التصويت التشكيلة المكتب المسير للجماعة :

الرئيس: لونايسي عبدالرحمن

نائبه الاول : مولاي محمد الشناح

النائب الثاني : نادية الشناح

النائب الثالث : عمر أمغار

النائب الرابع : إبراهيم الزموري

كاتب المجلس: مولاي ابراهيم الشناح

نائب الكاتب : الحسن بلدام

وجاء تجديد الثقة في الشاب ” لونايسي” وهو الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال، والحاصل على الإجازة من جامعة إبن زهر، ومدير ديوان سابق لرئيس المجلس الإقليمي الوزير عبد الصمد قيوح، لما حققه للجماعة الترابية الدير من انجازات على كافة المستويات، مما جعل الساكنة تجتمع على إعادة إنتخابه من

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