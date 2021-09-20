صورة تعبيرية

بوجدور : مطالب بفتح تحقيق في غرق مركب وفقدان خمسة أفراد

2021-09-20 / 6:09 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

طالبت الكونفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب من الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري ببعث لجنة مركزية للتحقيق في ملابسات الغرق الذي تعرض له مركب الصيد الساحلي بالمياه الفاصلة بين إقليمي الداخلة وبوجدور وتسبب في غرق وفقدان خمسة أفراد من أعضاء الطاقم و كذا مصرع شخص سادس.

وأشارت الكونفدرالية، في بيانها إلى أنه و حسب شهود عيان في مكان الحادث فإن “المركب انقلب بعد أن سحب شباكه من البحر وجميع المصطادات العالقة بها بطريقة مفاجئة الشيء الذي يثير الدهشة والاستغراب ويجعلنا نطرح اسئلة كثيرة حول ملابسات الحادث

وقالت ذات الجهة ان المركب المتكوب حديث الصنع من الفولاذ ولم يتم استخدامه الا في شهر يوليوز”.

واشارت أن مركبا للصيد الساحلي تعرض ، بالجر المسمى “الفارس” حديدي الصنع كان يحمل على متنه 18 بحارا، قبل أن يتعرض للغرق، في 13 شتنبر الجاري.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of ظهرا في فيديو “سرقة من داخل سيارة”.. توقيف شخصين بتمارة

ظهرا في فيديو “سرقة من داخل سيارة”.. توقيف شخصين…

2021-09-20 / 1:34 مساءً
Photo of جثة متحللة بسطات تستنفر السلطات

جثة متحللة بسطات تستنفر السلطات

2021-09-19 / 2:39 مساءً
Photo of في ظرف قياسي.. أمن جرسيف يفك لغز سرقة 30 مليون من أحد المنازل

في ظرف قياسي.. أمن جرسيف يفك لغز سرقة 30…

2021-09-18 / 4:01 مساءً
Photo of سيناريو الشرطي رشيد شختونة كاد أن يتكرر بطنجة.. متهور يصدم رجل أمن ويواصل السير به

سيناريو الشرطي رشيد شختونة كاد أن يتكرر بطنجة.. متهور…

2021-09-18 / 3:09 مساءً
Photo of برشيد.. مصرع 3 أشخاص غرقا في حوض مائي

برشيد.. مصرع 3 أشخاص غرقا في حوض مائي

2021-09-18 / 10:27 صباحًا
Photo of شجار حول فتاة بالمحمدية ينتهي بجريمة قتل

شجار حول فتاة بالمحمدية ينتهي بجريمة قتل

2021-09-17 / 7:57 مساءً
Photo of فاس.. توقيف شخص بتهمة حيازة وترويج المخدرات

فاس.. توقيف شخص بتهمة حيازة وترويج المخدرات

2021-09-17 / 2:53 مساءً
Photo of المحمدية.. الأمن يوقف 5 أشخاص متورطين في قتل شاب

المحمدية.. الأمن يوقف 5 أشخاص متورطين في قتل شاب

2021-09-17 / 10:53 صباحًا
Photo of الملقبان “الهيلوص” و “لزعر” في قبضة أمن فاس بتهمة تكوين عصابة

الملقبان “الهيلوص” و “لزعر” في قبضة أمن فاس بتهمة…

2021-09-16 / 5:48 مساءً
Photo of تورطوا في ابتزاز تجار مقابل مبالغ مالية.. توقيف 10 أشخاص بفاس

تورطوا في ابتزاز تجار مقابل مبالغ مالية.. توقيف 10…

2021-09-16 / 11:15 صباحًا

تعليق واحد

  1. مسلمون يتعدوون على مسلمين في مخيمات تندوف لانهم لايريدون الانخراط في جيش البوليخاريو-الجزائر..ففي يوم ما سيعاقب الله المعتدين !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق