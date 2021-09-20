بوجدور : مطالب بفتح تحقيق في غرق مركب وفقدان خمسة أفراد

هبة بريس _ الرباط

طالبت الكونفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب من الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري ببعث لجنة مركزية للتحقيق في ملابسات الغرق الذي تعرض له مركب الصيد الساحلي بالمياه الفاصلة بين إقليمي الداخلة وبوجدور وتسبب في غرق وفقدان خمسة أفراد من أعضاء الطاقم و كذا مصرع شخص سادس.

وأشارت الكونفدرالية، في بيانها إلى أنه و حسب شهود عيان في مكان الحادث فإن “المركب انقلب بعد أن سحب شباكه من البحر وجميع المصطادات العالقة بها بطريقة مفاجئة الشيء الذي يثير الدهشة والاستغراب ويجعلنا نطرح اسئلة كثيرة حول ملابسات الحادث

وقالت ذات الجهة ان المركب المتكوب حديث الصنع من الفولاذ ولم يتم استخدامه الا في شهر يوليوز”.

واشارت أن مركبا للصيد الساحلي تعرض ، بالجر المسمى “الفارس” حديدي الصنع كان يحمل على متنه 18 بحارا، قبل أن يتعرض للغرق، في 13 شتنبر الجاري.

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